خلال الربع الأول من 2022

شهدت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حركة استثمارية نشطة خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت 37 طلباً للاستثمار تم توقيع 15 عقداً منها في مختلف الأنشطة الصناعية، والتجارية، وذلك بإجمالي حجم استثمار يتجاوز الـ (14) مليون ريال عماني، وبمساحة إجمالية تتجاوز الـ (49) ألف متر مربع، حيث تتنوع مجالات الإنتاج في مشاريع هذه العقود بين قطاعات سبك المعادن، صناعة المنظفات، التعبئة والتغليف، قطع ونشر الرخام، صناعة لدائن البلاستيك، الشمع الاصطناعي، تنجيد الأثاث، وصناعة الحلويات.

ومن جانب آخر، تواصل "مدائن" تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة البريمي الصناعية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير البنية الأساسية 20 %، ويشمل على إنشاء شبكة طرق وشبكات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار للمنطقة الأولى والثانية ومحطة صرف صحي، فيما يتواصل العمل في مشروع تنفيذ المنظومة الأمنية من خلال إنشاء غرفة تحكم وتركيب كاميرات المراقبة في المدينة الصناعية بحيث تشمل المدينة بشكل كامل، أما مشروع الجدار الأمني، فنسبة الإنجاز فيه بلغت 90 %، والمشروع عبارة عن إنشاء سور أمني في المرحلة الخامسة من المنطقة الأولى بطول 460 متر وإعادة تركيب السياج الأمني لأماكن مختارة في المدينة الصناعية، كما تم الانتهاء من عمل الدراسة لمشروع سوق الخضار والفواكة الذي يستهدف إقامة سوق للخضار والفواكة بمنطقة "حميضة"، كما تم الانتهاء من مشروع توحيد واجهات الورش الصناعية عبر عمل تصاميم لتوحيد الواجهات بناء على نوع النشاط في المنطقة الثانية من المرحلة الثانية، علاوة على بدء التشغيل التجريبي لمشروع مركز الخدمات "مسار" في مدينة البريمي الصناعية، حيث يعد المركز نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك من أجل تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان، كما يساهم المركز في متابعة المشاريع المتعثرة، علاوة على تقديم المركز لخدمات القيمة المضافة مثل الاستشارات، التمويل والبنوك، الفحص الطبي، البريد، والتسويق والترويج، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين.

#بياناتحكومية

- انتهى -