عجمان: أسدلت دائرة المالية في عجمان الستار على برامجها المجتمعية الستة المتخصِّصة في المجال المالي التي أطلقتها ضمن مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2024" بهدف تعزيز جودة الحياة في الإمارة. وشهدت تلك البرامج إقبالاً لافتاً حيث استقطبت 143 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، ونجحت في إكسابهم مجموعة متميزّة من المهارات والمعارف المالية التي من شأنها دعمهم في التخطيط الناجح للمستقبل.

وكانت الدائرة قد اختتمت مشاركتها في هذه النسخة من "صيفنا سعادة" ببرنامج "محفظة المستقبل" الذي عرّفت من خلاله المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 12 و15 سنة على أساسيات التخطيط المالي ومفاهيم الاستثمار وآليات بناء المحافظ الاستثمارية المتوازنة، واستراتيجيات الادخار بشكل مبسط ومبتكر، مع التركيز على الأنشطة التفاعلية والتطبيقات العملية لضمان الاستفادة المُثلى من البرنامج.

وعبر 29 ساعة تدريبية في برامجها الستة، وبالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، أتاحت الدائرة أمام أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم فرصة خوض تجارب تثقيفية وتعليمية قيّمة في مجالات الحساب الذهني ومكعب الروبيك، والتخطيط المالي، والقيادة المالية الفعّالة، وصناعة محتوى رقمي ترويجي مثمر، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في محفظة المستقبل.

وأشار وليد الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة إلى أن هذه البرامج تندرج ضمن إطار التزام الدائرة تجاه مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تنفيذ مبادرات تدريبية وفق أفضل الممارسات في مجالات تخصُّصها وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، للإسهام في اكتشاف المواهب، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية مهارات وقدرات أجيال المستقبل وأصحاب الأعمال والأسر بشكل عام، ودعمهم في ضمان استقرارهم المالي والاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم وسعادتهم.

وعبّر عن اعتزازه بالمشاركة والتفاعل المميَّزين اللذين شهدتهما البرامج الستة من جميع المشاركين الذين وجّهوا شكرهم وامتنانهم للدائرة، وعبّروا عن سعادتهم بالمشاركة واستفادتهم من الورش التدريبية، منوّهاً إلى أن الدائرة ستواصل العمل على إعداد خطط وبرامج تدريبية لنشر المعارف ودعم المواهب في المجال المالي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها.

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