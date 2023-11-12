الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 14.04 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بإجمالي بلغ 11.24 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 24.9% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح 0.71 مليون دينار كويتي عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع 0.53 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من عام 2022.

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة: "ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الإنسانية في المنطقة في جعل المشهد الاستثماري أكثر تحدياً وتعقيداً. وخلال الأشهر التسعة الأولى، ظل أداء مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب ثابتاً، في حين تراجع أداؤه في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة -1.55%. وتراجع مؤشر السوق العام الكويتي (عائد كلي) بنسبة -2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، و-1.17% في الربع الثالث من العام. وجاء هذا التراجع متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وليس من المؤكد في أي اتجاه ستتحرك أسعار الفائدة، وخاصة في ظل تزايد الضغوط السياسية لخفض معدلات التضخم وتجنب الركود، إلا أنه من المتوقع أن تلقي بظلالها على الأسواق الإقليمية والعالمية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، استكمل "المركز" عملية التخارج من مشروعين عقاريين صناعيين في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا محققاً للعملاء صافي متوسط مرجح لمعدل عائد داخلي بنسبة 18.6% و11.9% على التوالي، على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية. واستثمر "المركز" مؤخراً ما يقارب 145 مليون دولار أمريكي في القطاع العقاري الدولي في مشاريع سكنية وصناعية ومشاريع سكنية لكبار السن. كما واصل "المركز" النشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي لاقتناص الفرص المتاحة ومواكبة التطورات في الأسواق عامة وسوق المملكة العربية السعودية خاصة. ولقد ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 1.5% إلى 1.16 مليار دينار كويتي، كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، استكمل "المركز" بنجاح، كمدير إصدار ووكيل اكتتاب، إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات وتعتبر الشريحة الأولى ضمن برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال صادرة بالدينار الكويتي بقيمة 100 مليون د.ك. بحد أقصى، وهو الإصدار الأول من نوعه المقوم بالدينار الكويتي.

ويتمتع "المركز" بنموذج أعمال متين يجمع ما بين أتعاب الإدارة وإيرادات الاستشارات والأرباح من الاستثمارات العقارية. ويتمثل جزء أساسي من ثقافتنا في اتخاذ القرارات الاستثمارية وفقاً للمخاطر، لدعم العملاء في تحقيق أهدافهم المالية، مع تزايد التحديات في قطاع إدارة الأصول والنشاط الاستثماري.

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.16 مليار دينار كويتي (3.75 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2023. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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