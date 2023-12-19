خطوة مهمة لمجتمع الأعمال

أنجز مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في دائرة القضاء- أبوظبي، 140 معاملة كاتب عدل بالإنجليزية خلال الشهر الأول من إطلاقه، وهو ما يبرهن على نجاح إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي جاذب للأعمال والاستثمارات الأجنبية وأفضل المواهب والكفاءات حول العالم، وتقديمها نموذج رائد في تسهيل الحصول على الخدمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية تمثل تقدمًا كبيرًا في إجراءات الأعمال على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، وفي ظل التوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير خدمات قضائية وعدلية تدعم تنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها للاستثمار.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن مكتب أبوظبي لخدمات كاتب العدل باللغة الإنجليزية، يعد خطوة مهمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، إذ يلبي الاحتياجات القانونية والإدارية للأجانب من الأفراد والشركات، إذ يعد المكتب الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم خدمات التوثيق بالإنجليزية حصريًا، مما يلغي الحاجة إلى ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية.

ويشار إلى أن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، يهدف إلى تبسيط إجراءات توثيق المستندات للشركات الدولية والأجانب، من خلال تجاوز عائق اللغة الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وسهولة الحصول على الخدمة، مع توفير التكلفة والوقت، إذ يؤدي غياب متطلبات الترجمة إلى انخفاض التكاليف وتسريع عملية التوثيق.

كما يوفر المكتب السرية والوضوح في ظل التعامل مع المستندات بلغتها الأصلية، بما يضمن خصوصية وفهم أفضل للمتعاملين غير الناطقين بالعربية، وعدم الحاجة إلى مشاركة المستند مع مكتب ترجمة خارجي، إلى جانب المساهمة في توحيد الأعمال التجارية العالمية وتقديم الخدمات بالإنجليزية بما يتماشى مع لغة الأعمال والشركات.

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