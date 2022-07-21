بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 379 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 331.11 مليون درهم و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 755.34 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 167 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 319.78 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 148.89 مليون درهم و78 رهونات فلل وشقق بقيمة 170.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 77 مليون درهم وأخري في منطقة معيصم الأول بقيمة 43 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 35.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الثالثة بقيمة 9 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الثانيه بقيمة 7 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية