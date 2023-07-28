بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 328 مبايعة بقيمة 832.96 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 179.14 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 653.82 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 524.02 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 320.83 مليون درهم و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 203.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 312 مليون درهم وأخري في منطقة الورقاء الاولى بقيمة 26 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 80.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 46.76 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 14.86 مليون درهم.

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