بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 429 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 433.24 مليون درهم و345 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 708.45 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الرفاعه تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 270.25 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 125.79 مليون درهم و65 رهونات فلل وشقق بقيمة 144.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ام الشيف بقيمة 61 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 52 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبة بقيمة 44.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 33 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الاولى بقيمة 4 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية