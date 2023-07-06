أبوظبي: عززت شركة المسعود للمركبات والمعدات التجارية (CV&E)، التابعة لمجموعة "المسعود"، والموزع الوحيد لشاحنات "UD" في أبوظبي، تعاونها مع شركة "لافاجيت" من خلال توفير أسطول مكون من 134 شاحنة "UD Trucks" لتعزيز قطاع إدارة النفايات في منطقة العين.

وتتعاون كل من المسعود للمركبات والمعدات التجارية وشركة "لافاجيت" على مدار السنوات الأربع الماضية لتقديم خدمات ما بعد البيع لشاحنات "كورنر" و"كويستر" من شاحنات "UD Trucks" في قطاع إدارة النفايات، والتي تستخدمها شركة تدوير – مركز أبوظبي لإدارة النفايات.

وكجزء من العقد الجديد، ستُطرح طرازات "يورو 5" من شاحنات "كويستر" و"كورنر" قريباً في منطقة العين. وتم تجهيز الشاحنات الجديدة، التي طورتها شركة شاحنات "UD Trucks" اليابانية، بميزات مصممة لتقليل تأثيرها البيئي وزيادة الكفاءة والجهوزية وتحسين الربحية والتكلفة الإجمالية للملكية.

وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لشركة المسعود للمركبات والمعدات التجارية: "تعكس شراكتنا المتميزة مع شركة "لافاجيت"، والتي تركز على استخدام وتشغيل شاحنات "UD Trucks"، التزامنا المستمر بتعزيز قطاع إدارة النفايات في منطقة العين. وستعمل المركبات الجديدة بميزاتها المتقدمة، على تقليل التأثير البيئي لإدارة النفايات وتعزيز الممارسات المستدامة على نحو ملحوظ. نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع كل من "لافاجيت" و شاحنات "UD Trucks" بما يساهم في تعزيز كفاءة قطاع إدارة النفايات في أبوظبي."

وبدوره قال إيلي سالم، المدير الإقليمي لشركة "لافاجيت": "يسرنا تعزيز شراكتنا مع كل من شركة المسعود للمركبات والمعدات التجارية و شاحنات "UD Trucks"، واللتين تجمعنا معهما رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة. وستسهم إضافة الطرازات الجديدة والمتطورة من شاحنات "UD Trucks" إلى أسطولنا بدور مهم في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى والمحافظ على البيئة. وستساعدنا ميزات التكنولوجيا والسلامة المتقدمة التي تتميز بها هذه المركبات في تعزيز كفاءة وسلامة عمليات إدارة النفايات، فضلاً عن المساهمة في المحافظة على نظافة مدينة العين. وسنواصل العمل مع شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز ممارسات الاستدامة."

يأتي طراز "كويستر" من شاحنات "UD Trucks" مزوداً بناقل حركة آلي، في حين زود طراز كورنر بناقل حركة أوتوماتيكي. وإلى جانب احتوائهما على أحدث شاشات العرض المتقدمة للسائقين، تشمل كلتا الشاحنتين على مجموعة متنوعة من المميزات المبتكرة الأخرى، بما في ذلك وحدة تحكم متطورة بالهيكل العلوي إلى جانب الهيكل المرن لجميع استخدامات إدارة النفايات.

ومن جانبه قال السيد مراد هدنة، رئيس شركة شاحنات "UD Trucks" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ساهم تعاوننا مع شركة المسعود للمركبات والمعدات التجارية وشركة "لافاجيت" في تعزيز حضورنا في قطاع إدارة النفايات في الإمارات العربية المتحدة. كما لعبت مجموعتنا الواسعة من المنتجات، والمصممة لمواجهة التحديات الفريدة التي يواجهها عملاؤنا، دوراً مهماً في تعزيز رحلة نجاحنا. وتعمل خدمات ما بعد البيع الاستثنائية التي تقدمها شركة المسعود للمركبات والمعدات التجارية على تعزيز كفاءة شاحناتنا وتسريع العمليات التشغيلية. ونتيجة لذلك، تطرح شاحنات "UD Trucks" أحدث طرازاتها المبتكرة "يورو 5" لدعم قطاع إدارة النفايات، الأمر الذي سيعزز مكانتنا الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي."

يُشار إلى أن شركة المسعود للمركبات والمعدات التجارية أبرمت شراكات عديدة مع شركات عالمية بارزة لطرح منتجات وحلول مبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن رفد مختلف القطاعات المحلية بأحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. ويعكس التعاون الجديد حرص الشركة على تعزيز ممارسات الاستدامة بالاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات.

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نبذة عن شركة "المسعود للمركبات والمعدات التجارية"

يقدم "قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية" خدمات البيع وما بعد البيع لمجموعة واسعة من الامتيازات التجارية. ويعتبر القسم الموزع الحصري لشاحنات "UD" و"رينو تركس" والرافعات الشوكية من "يوني كارير" في أبوظبي، إضافةً لكونه الموزع الحصري لشاحنات إطفاء الحرائق من "أوشكوش" والرافعات الشوكية من "تي سي إم" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب علامات تجارية أخرى رائدة في مجال صناعة المعدات الثقيلة وملحقاتها. وتضم قائمة كبار عملاء القسم الهيئات الحكومية، وقوات الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وشركات النفط والمؤسسات والجهات الصناعية والتجارية.

ويمتلك القسم مرافق وورشاً مستقلة ومتكاملة للبيع والخدمات وقطع الغيار، مجهزة بأحدث التقنيات وتعتبر الأفضل في منطقة الخليج. كما يدير قسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" صالات عرض حديثة في أبوظبي والعين والشارقة، مع منشأة جديدة بالكامل في منطقة المصفح M40 تقدم خدمة المساعدة على مدار الساعة.