بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 13.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1787 مبايعة بقيمة 5.38 مليار درهم، منها 245 مبايعة للأراضي بقيمة 2.09 مليار درهم و1542 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.29 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه تليها مبايعة بقيمة 160 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 790 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 136 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 122 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.83 مليار درهم منها 64 رهونات أراضي بقيمة 1.65 مليار درهم و337 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.18 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 490 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 145 هبة بقيمة 4.21 مليار درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 750 مليون درهم وأخري في منطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 444 مليون درهم.

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