أعلنت إدارة سوق الحراج في الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بأن قرية تسجيل لفحص وتسجيل المركبات الخاصة الواقع في سوق الحراج، قد أنجز 741131, معاملة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس، بنسبة زيادة 11% عن العام الماضي، بكون السوق الوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي وعشاق كل ما يتعلق بعالم السيارات من مختلف مناطق الدولة والدول المجاورة، بما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في إمارة الشارقة.

و قال سعيد مطر السويدي، مدير أول سوق الحراج:" استقبل مركز التراخيص والتسجيل أكثر من 131 ألف معاملة من خلال النصف الأول من العام، ويؤشر ذلك على حيوية الحركة والإقبال على السوق، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، لما يوفره السوق من خدمات وتسهيلات بكل ما يتعلق بعالم السيارات، حيث يتوافر في السوق مختلف أنواع السيارات والموديلات الجديدة والمستعملة التي تتناسب مع مختلف الميزانيات، بما يقدم لعملاء السوق تجربة تسوق لسيارات متكاملة في ظل سهولة وشفافية الإجراءات في السوق لمصلحة المستهلك، وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات تحت سقف واحد".

ومن جانبه أكد المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم الفحص الفني بشرطة الشارقة: "أن الإنجاز الذي حققه مركز ترخيص وتسجيل الآليات في سوق الحراج التابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بنسبة زيادة 11% من العام الماضي، جاء تأكيداً على حرص شرطة الشارقة في استمرارية تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، مثمناً التعاون الفاعل بين شرطة الشارقة و شركة أصول ومشيداً بالدور التنموي الهام الذي تلعبه الأخيرة، بما ينعكس أثره على المرتكزات الاقتصادية إمارة الشارقة.

ويمتد سوق الحراج بالشارقة، على مساحة تزيد على 420 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 350 وحدة مؤجرة تشمل صالات عرض، و70 محلاً لخدمات العناية بالسيارات، والإكسسوارات، وغيرها من مستلزمات السيارات، ويتوافر فيه نحو 20 ألف موقف للسيارات المعارض، ونحو 5 آلاف موقف للزوار ومرتادي السوق، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لتخزين السيارات، بهدف توفير وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة شركة الشارقة لإدارة الأصول:

يذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لحكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد تنافسي وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق الصناعات المتعددة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟخلق ﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.