بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 407 مبايعة بقيمة 971.7 مليون درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 225.98 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 745.72 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 861 الف درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 400.29 مليون درهم منها 24 رهونات أراضي بقيمة 284.13 مليون درهم و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 116.15 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 183 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 44 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 11.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 4 مليون درهم وأخري في منطقة معيصم الأول بقيمة 2 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية