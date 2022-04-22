بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاقها لتقديم الدعم الغذائي والمحتاجين حول العالم

· "المليار وجبة" تنسق مع الجهات المعنية في الدول التي بدأت عمليات التوزيع فيها

· "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشبكة بنوك الطعام الإقليمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في عمليات التوزيع حالياً في 13 دولة

· "المليار وجبة" تهدف لتوفير دعم غذائي للمحتاجين في 50 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : بدأت عمليات توزيع الدعم الغذائي من مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير لمساندة الفقراء والمحتاجين، في 13 دولة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاقها مطلع شهر رمضان المبارك.

ومبكراً باشرت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المنظمة لمبادرة "المليار وجبة"، بالتعاون مع شركائها التشغيليين وفي مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية،

عمليات التوزيع في عدد من الدول، بالاستفادة من شبكة العمليات الميدانية واللوجستية المتقدمة التي يمتكلها شركاء المبادرة في الدول التي تشملها عمليات التوزيع.

وشملت قائمة الدول الـ13 التي بدأت عمليات التوزيع فيها نيجيريا والهند والأردن والسودان ولبنان وقرغيزستان ومصر وطاجيكستان وأوغندا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو، وألبانيا.

في مخيمات اللاجئين والنازحين

وحقق تعاون "المليار وجبة" مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصولها المباشر إلى المستحقين للدعم الغذائي في مخيمات اللاجئين والنازحين التي تستضيفها دولتان هما نيجيريا والهند.

ووصلت المواد الغذائية المطلوبة لإعداد وجبات الطعام الأساسية إلى المستفيدين من مبادرة "المليار وجبة" في مخيم ولاية "كروس ريفر" للاجئين الكاميرونيين قرب مدينة أوغوجا جنوب شرق نيجيريا ضمن عمليات التوزيع الأولى للمبادرة الأكبر في المنطقة لمساندة الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين.

دور محوري لشبكة بنوك الطعام الإقليمية

وساهم تنسيق مبادرة "المليار وجبة" مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية في الوصول بالدعم الغذائي المباشر للمستفيدين في ثلاث دول هي السودان والأردن ولبنان في المرحلة الراهنة، بالاعتماد على الخبرات اللوجستية لشبكة بنوك الطعام الإقليمية في دول المنطقة.

"خيرية محمد بن راشد" شريك في عمليات التوزيع

أما الشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية فبدأت بتوزيع الدعم الغذائي للمستفيدين من "مبادرة المليار وجبة" في أربع دول تعمل فيها، بما في ذلك قرغيزستان ومصر وطاجيكستان وأوغندا في الوقت الحالي، من خلال التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية لتسهيل الوصول بالدعم إلى المستفيدين في أماكن تواجدهم.

دول أخرى

وشملت عمليات التوزيع الإضافية بالتنسيق مع شركاء وداعمين آخرين لمبادرة "مليار وجبة" دولة الإمارات وكوسوفو والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا.

مبادرة المليار وجبة

وتجسّد مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة والتي تصل إلى المحتاجين في أربع قارات، قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات

الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة لمن لا يجدون قوتهم، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو المنطقة الجغرافية.

#بياناتحكومية

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