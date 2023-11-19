دبي: سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قوياً بواقع 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 21.6 مليون معاملة مقارنة مع 19 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بمستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي "D33" بمضاعفة التجارة الخارجية وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

خدمات رقمية

أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية حيث تقدم جمارك دبي لقطاعات الأعمال والتجارة خدمات ذكية رائدة عالمياً ، توفر التكاليف على الشركات وتسرع من عملياتهم التجارية لزيادة العائد عليها، ويعكس التحديث المستمر لنظام "مرسال2" كجزء من برنامج التطوير الذي تعتمده جمارك دبي، والهادف إلى تصميم سياسات وإجراءات فعالة تسهم في دعم التجارة، كما يهدف البرنامج إلى تطبيق أحدث التقنيات بغية دعم مسيرة التطور لجمارك دبي تلبية لحاجة الشركات إلى السرعة والكفاءة والأمان في عمل سلاسل التوريد العالمية.

87% حصة البيانات الجمركية

استحوذت البيانات الجمركية على حصة 87 % من إجمالي المعاملات الجمركية ليصل عدد البيانات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 18.8 مليون بيان جمركي مقارنة مع 16.6 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو بواقع 13.2 %، وتظهر هذه الأرقام مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك دبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة لتقنية المعلومات حيث تنجز برامجها الرقمية نحو 70 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد.

تسهيلات تجارية

تولى جمارك دبي أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، وضمان حصولهم على قيمة مضافة وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الحيوي في تعزيز اقتصاد دبي، عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية لاستقطاب المزيد من عمليات التجارة إلى الإمارة، وتطور الدائرة مبادرة "تتبع حالة الشحنات" وهو مشروع واعد يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الافراج ، ويتميز المشروع بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي ، وتعد المبادرة رائدة على مستوى العالم بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية ، و يهدف المشروع المبتكر إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار ، كما يمكن العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة.

#بياناتحكومية

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