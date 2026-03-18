لوتاه: نواصل تكثيف العمل على رفع وتيرة التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم المطلوب وتمكين الشركات من العمل بكفاءة وتنافسية أعلى بما يضمن استمرارية وانسيابية الأعمال

أعرب ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون عن ثقتهم الكاملة بمرونة اقتصاد دبي وقدرته على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – واصلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سلسلة اللقاءات الموسعة مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تنظمها خلال الفترة الحالية لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة التحديات العالمية.

ونظمت الغرفة خلال الأسبوع الحالي 13 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بمشاركة 127 ممثلاً من القطاع الخاص. وهدفت هذه الاجتماعات لبحث متطلبات استمرارية ومرونة عمل القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، ووضع حلول واقعية وسريعة لمعالجة أهم التحديات المستجدة، بما يساهم في ضمان انسيابية حركة الأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم متانة منظومة الاقتصاد الوطني في وجه المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأعرب ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون في الاجتماعات عن ثقتهم الكاملة بمرونة اقتصاد دبي وقدرته على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، مشيدين بالسياسات الحكومية الداعمة وتكامل جهود كافة الجهات المعنية لتعزيز جاهزية منظومة الأعمال وانسيابية الخدمات الأساسية.

كما ثمّن المشاركون أهمية التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، باعتباره نموذجاً متميزاً على المستوى الدولي يساهم في تعزيز متانة بيئة الأعمال، ويدعم أداء القطاع الخاص بما يسهم في تسريع حركة التجارة والاستثمار وتكيفها مع الواقع الذي تفرضه الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يمثل الحوار البناء والفعال مع مجتمع الأعمال في دبي ركيزة أساسية لدعم استمرارية نمو اقتصاد الإمارة وتعزيز مرونته للتكيف مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم في الفترة الحالية. ونواصل تكثيف العمل على رفع وتيرة التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم المطلوب لتمكين الشركات من العمل بكفاءة وتنافسية أعلى بما يضمن استمرارية وانسيابية الأعمال في كافة القطاعات رغم التحديات الدولية الراهنة".

وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي خلال الأيام الماضية مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الفرنسي، ومجلس الأعمال الإيطالي، ومجلس الأعمال الإيرلندي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال النمساوي، ومجلس الأعمال السويسري، ومجلس الأعمال الروسي ومجلس الأعمال الاسترالي ومجلس الأعمال الاسباني.

كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وشملت الاجتماعات مجموعات أعمال متخصصة في مجموعة قطاعات من ضمنها قطاع التأمين، والمياه المعبئة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومجموعة عمل صناعة الورق والمناديل.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

