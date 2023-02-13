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دبي - استجابة لمبادرة إعادة فتح حدود هونغ كونغ والبر الرئيسي، أطلق مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ (HKTDC) مهمة تجارية لمدة أسبوع (من 3 إلى 10 فبراير 2023) إلى الشرق الأوسط، بقيادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ورافق السيد لي عدد من كبار المسؤولين في هونغ كونغ منهم السيد هوراس تشيونغ نائب وزير العدل، السيد كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة، والسيد ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية.

وخلال تلك المهمة، تم التوقيع على ما مجموعه 13 مذكرة تفاهم، مما يشير إلى فرص التعاون الجديدة التي يتم بناؤها بين شركات هونغ كونغ والشرق الأوسط، مع التركيز على الأعمال التجارية والتمويل والابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والنقل.

وانضم أكثر من 30 من قادة الأعمال في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المهنية إلى البعثة التجارية في الرياض وأبوظبي ودبي.

واستطاعت بعثة العلاقات الاقتصادية والتجارية من هونغ كونغ التعمق في عرض نقاط القوة في هونغ كونغ من خلال التبادلات التجارية والرسمية والدعاية الاستباقية، مؤكدة من جديد دور هونغ كونغ كبوابة عالمية إلى البر الرئيسي للصين وكمركز رائد للأعمال والاستثمار في آسيا.

كما عززت البعثة التبادل الثقافي بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يساعد على جذب الاستثمار والمواهب إلى هونغ كونغ.

والتقى وفد هونغ كونغ مع كبار ممثلي الحكومة وغرف التجارة المحلية بما في ذلك مجلس الأعمال السعودي الصيني، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهيئة الاستثمار في الشارقة، وغرف دبي، حيث أعلنت الأخيرة أنها ستفتتح مكتباً لها في هونغ كونغ.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، الدكتور بيتر ك.إن لام "يلعب الشرق الأوسط دورًا مهمًا في دفع عجلة الاقتصاد العالمي وله أهمية استراتيجية مهمة في دعم تطوير مبادرة الحزام والطريق، مضيفاً "مع إعادة افتتاح هونغ كونغ أمام العالم لم نضع الوقت في تنظيم وفد الأعمال من هونغ كونغ إلى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس التنفيذي وثلاثة مسؤولين رئيسيين بالإضافة إلى تقديم أحدث حوافز وسياسات أقرتها هونغ كونغ لجذب الاستثمار والمواهب، حيث قدمنا ​​أيضًا فرصًا جديدة في منطقة "خليج جوانجدون وهونغ كونغ وماكاو الكبرى وشجعنا الشركات الإماراتية والسعودية على الاستفادة من استثمارات وأعمال هونغ كونغ.

وأضاف الدكتور لام "كان واضحًا جدًا من اجتماعاتنا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترحبان بعلاقات أعمق وأوسع مع هونغ كونغ لدعم تنميتهما الاستراتيجية، و يسعدني أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في العديد من القطاعات، مما يرسي أساسًا متينًا للتعاون طويل الأمد في المستقبل من خلال مكاتبنا الخمسين حول العالم ، حيث سيستمر مجلس تنمية التجارة في مساعدة الشركات على فتح الأبواب والترويج لهونغ كونغ كمركز أعمال عالمي ".

واختتم لام "بالإضافة إلى أكثر من 30 معرضًا ومؤتمراً تجاريًا دوليًا في هونغ كونغ، ينظم مجلس تنمية التجارة أكثر من 200 نشاط للتواصل والترويج للأعمال حول العالم.

وتشمل مذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه المهمة ما يلي:

1 هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة ومجموعة تداول السعودية القابضة 2

مجموعة سينس تايم ومركز الملك عبدالله المالي (خطاب نوايا) 3 غرفة تجارة هونغ كونغ العامة وغرفة الرياض 4 شركات تمبلوتر وبرافو لخدمات النقل وويسدم موتورز من هونغ كونغ مع مجموعة نسمة القابضة 5 خطاب نوايا بين شركة سينس تايم و شركة سيلا 6

هوتشيسون ومنتزه الملك سلمان للطاقة (سبارك) 7 مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وغرف دبي 8 مذكرة تفاهم بين مجموعات (هبا- نجاوات- كاتاليست) ومدينة مصدر 9 ومذكرة تفاهم بين مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ 10 هونغ كونغ سايبربورت ومؤسسة دبي للمستقبل 11 مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وهيئة الاستثمار في إمارة الشارقة 12 مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي 13 اتحاد صناعات هونغ كونغ وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي

يواصل وفد هونغ كونغ مع كبار ممثلي الحكومة وغرف التجارة المحلية والشركات الرئيسية من خلال اجتماعات الأعمال والندوات، وتظهر الصورة زيارة لشركة (سابك) الشركة الرائدة في تصنيع البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

يواصل وفد هونغ كونغ مع كبار ممثلي الحكومة وغرف التجارة المحلية والشركات الرئيسية من خلال اجتماعات الأعمال والندوات، وتظهر الصورة زيارة لشركة (سابك) الشركة الرائدة في تصنيع البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

ألقى الدكتور بيتر كيه إن لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، كلمة في منتدى الأعمال بين أبوظبي وهونغ كونغ ومأدبة غداء في 7 فبراير 2023.ألقى الدكتور بيتر كيه إن لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، كلمة في منتدى الأعمال بين أبوظبي وهونغ كونغ ومأدبة غداء في 7 فبراير 2023.

وقع وفد رجال الأعمال في هونغ كونغ 13 مذكرة تفاهم خلال هذه الرحلة، وتظهر الصورة توقيع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرات تفاهم في منتدى الأعمال بين أبوظبي وهونغ كونغ في 7 فبراير 2023.

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هونغ كونغ: جاهزة للعمل مع العالم

باعتبارها منصة ثنائية الاتجاه بين الصين والعالم وكواحدة من أكبر المراكز المالية في العالم، تعمل هونغ كونغ على تسهيل الأعمال التجارية بين المستثمرين في جميع أنحاء العالم للاستفادة من سوق الصين وآسيا الشاسع، فضلاً عن لعب دور رئيسي في العالم كنظام مالي متصل بأسواق الصين.

وتعمل هونغ كونغ كجزء من الصين ولكن في ظل نظام دولي، حيث تعمل على تعزيز تدفق رأس المال والسلع والتكنولوجيا والكوادر على النحو المحدد في الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد.

وتعد هونغ كونغ أيضًا مركزًا تجاريًا لمبادرة الحزام والطريق، وهي خطة تنمية عالمية أطلقتها الصين بالتعاون مع بعض الدول الخليجية.

وتعد قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى مناطق في جنوب الصين خصصتها الحكومة الصينية لتكون مركزًا قويًا لرأس المال والتكنولوجيا والابتكار والتبادل الثقافي الذي يدفع تنمية البلاد.

وتتمتع هونغ كونغ بالإضافة إلى وجود نظام القانون العام، ونظام الضرائب المنخفض، والبنية التحتية المتقدمة والاتصال والتاريخ الطويل كمركز للتجارة والأعمال الدولية، بموقع جيد لدعم الأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم للاستثمار والنمو.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في خطابه السياسي 2022 عن مجموعة واسعة من الحوافز والتدابير لجذب المؤسسات والاستثمارات الاستراتيجية الدولية إلى هونغ كونغ خاصة في مجالات مثل علوم الحياة والتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وتكنولوجيا الطاقة الجديدة.

نبذة عن مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ:

مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) يعتبر هيئة قانونية تأسست في العام 1966 لتعزيز التجارة في هونغ كونغ ومساعدتها وتطويرها من خلال 50 مكتباً على مستوى العالم، بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين ، حيث يروج HKTDC لهونغ كونغ كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية الدولية لخلق فرص عمل للشركات ، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، في أسواق البر الرئيسي والأسواق الدولية، كما يوفر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ رؤى سوقية حديثة ومعلومات عن المنتجات عبر تقارير بحثية وقنوات إخبارية رقمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hktdc.com/aboutus، ومتابعة حسابات المجلس الرسمية على تويتر @hktdc و لينكد إن.

نبذة عن مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ:

مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) يعتبر هيئة قانونية تأسست في العام 1966 لتعزيز التجارة في هونغ كونغ ومساعدتها وتطويرها من خلال 50 مكتباً على مستوى العالم، بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين ، حيث يروج HKTDC لهونغ كونغ كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية الدولية لخلق فرص عمل للشركات ، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، في أسواق البر الرئيسي والأسواق الدولية، كما يوفر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ رؤى سوقية حديثة ومعلومات عن المنتجات عبر تقارير بحثية وقنوات إخبارية رقمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hktdc.com/aboutus، ومتابعة حسابات المجلس الرسمية على تويتر @hktdc و لينكد إن.