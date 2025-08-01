دبي، الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع جهودها لتعزيز استدامة أشجار القرم، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية بتنظيم 10 فعاليات خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025. وأثمرت الفعاليات عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة ما يزيد عن 1,650 شخصاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. وسجل المشاركون 3,626 ساعة عمل تطوعية وبلغت نسبة سعادتهم 92.9% في عام 2023 و 94.3% في عام 2024. وضمن حملاتها لتنظيف الشاطئ في المحمية، جمعت الهيئة 3,546 كيلوغرام من النفايات (معظمها من المواد البلاستيكية) إلى جانب 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على شاطئ المحمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، دأبنا منذ سنوات على إطلاق الحملات والمبادرات لتشجيع الموظفين وعائلاتهم وأفراد المجتمع على زراعة المزيد من الأشجار ودعم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي ودعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية. وفي إطار جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، ومساعينا لدعم المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030، نتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لزيادة المساحات الخضراء وخاصة من الأشجار المحلية مثل أشجار القرم التي تتميز بقدرتها على امتصاص الكربون وغازات الدفيئة بحوالي 4 أضعاف عن الغابات الاستوائية."

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