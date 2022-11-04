بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 11.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3474 مبايعة بقيمة 9.62 مليار درهم، منها 348 مبايعة للأراضي بقيمة 2.38 مليار درهم و3126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.23 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 122 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 176 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة السوق الكبير. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 390 مبايعة بقيمة 645 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 346 مبايعة بقيمة 815 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 274 مبايعة بقيمة 553 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.33 مليار درهم منها 111 رهونات أراضي بقيمة 154.77 مليون درهم و327 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.17 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمريه بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة المرقبات بقيمة 100 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 2.12 مليار درهم كان أهمها بمنطقة المطينه بقيمة 995 مليون درهم وأخري في منطقة المرقبات بقيمة 210 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية