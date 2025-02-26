مؤسسة التنظيم العقاري تحرص على أن تكون هذه اللجان أداة فعّالة لتحقيق الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة لسكّان الإمارة

يظلّ التسجيل مفتوحاً أمام كافة المؤهلين، مع الإشارة إلى أنّ العضوية تقتصر على 9 أعضاء لكلّ لجنة

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة والاستدامة في إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة، أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تشكيل وتسجيل 127 لجنة ملّاك عقارات جديدة في الإمارة، الأمر الذي يعكس حرص المؤسسة على تمكين الملّاك وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في إدارة مجتمعاتهم العقارية، بما ينسجم مع رؤية دبي الطموحة لتحقيق الريادة في القطاع العقاري.

وقد استقبلت المؤسسة طلبات الإنضمام إلى لجان الملّاك وتمت عملية الموافقة على الأعضاء بناء على الشروط والمعايير المحددة بالنسبة للجان الحالية والجديدة. ويؤكّد هذا الإقبال حجم الاهتمام المتزايد من قبل ملّاك العقارات على الانضمام إلى هذه اللجان، في استجابة لدعوة المؤسسة لكافة الملاك القاطنين في المشاريع ذات الملكيّة المشتركة للمبادرة بالتسجيل في اللجان التي تعدّ منصّة مهمّة تُسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الراحة والرضا لجميع السكّان. فيما يظلّ التسجيل مفتوحاً أمام كافة المؤهلين من الملاك أفراداً وشركات، مع الإشارة إلى أنّ العضوية تقتصر على 9 أعضاء لكلّ لجنة ما يُبرز أهميّة التقديم المبكّر لضمان المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة.

توزيع المسؤوليات وتنفيذ المهام

وتُسهم لجان الملّاك بدور محوريّ في تعزيز الشفافية وضمان الاستدامة العقاريّة، إذ ستقوم شركات إدارة العقارات بعقد اجتماعات مع اللجان الجديدة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه، وتوزيع المسؤوليات والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، علماً أن لجان الملّاك تتولى مراجعة الميزانيات وتحديد أولويات الصيانة والإشراف على الخدمات المشتركة.

من جهتها ستتولى مؤسسة التنظيم العقاري مسؤولية متابعة سير العمل والتنسيق بين شركات الإدارة ولجان الملّاك، مع مراقبة آخر المستجدات لضمان سير العمليات بكفاءة وفعالية. كما تؤكّد المؤسسة استمرار التواصل المباشر مع جميع ملّاك العقارات سواءً كانوا أفراداً أو شركات، لدعوتهم للانضمام إلى لجان الملاك، إذ ستتمّ مراجعة واعتماد الطلبات بشكل مباشر للأفراد. أمّا بالنسبة لملّاك العقارات من الشركات فستظلّ آلية التقديم قائمة من خلال شركات إدارة العقارات التي ستتولى إرسال الطلبات إلى مؤسسة التنظيم العقاري لاعتمادها رسمياً.

أعلى معايير الإدارة والتنظيم في القطاع

ويُجسّد الاهتمام الكبير الذي تُوليه مؤسسة التنظيم العقاري للجان الملّاك التزام دبي بتحقيق أعلى معايير الإدارة والتنظيم في القطاع العقاري، إذ تمثّل هذه اللجان منصّة مثاليّة لتعزيز التعاون المجتمعي وحماية الاستثمارات العقاريّة. فيما تواصل المؤسسة حرصها على أن تكون هذه اللجان أداة فعّالة لتحقيق الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة لسكّان الإمارة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارة الوجهة المفضّلة للعيش والعمل.

ويُمكن للملّاك الأفراد المؤهلين التسجيل في لجان الملّاك عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أو تطبيق "دبي ريست"، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة، بما في ذلك الإقامة في العقار، وحمل بطاقة هويّة إماراتيّة سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن شرطة دبي، وتسديد جميع رسوم الخدمات المستحقّة.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً على حرص أراضي دبي على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن أعلى مستويات الشفافيّة، وتعزّز مشاركة الملّاك في إدارة عقاراتهم، ما يُسهم في دعم الاستدامة وتحقيق رؤية دبي في تطوير قطاع عقاري متقدّم ومزدهر.

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