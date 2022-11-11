بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 12.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2330 مبايعة بقيمة 6.89 مليار درهم، منها 306 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم و2024 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.18 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 104 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 103 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة الكرامه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 238 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 648 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.48 مليار درهم منها 146 رهونات أراضي بقيمة 4.59 مليار درهم و279 رهونات فلل وشقق بقيمة 893.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1.1 مليار درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 1 مليار درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 333.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البطين بقيمة 117 مليون درهم وأخري في منطقة السبخه بقيمة 35 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية