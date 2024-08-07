كوالالمبور، ماليزيا – نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إعادة إصدار ما مجموعه 1.26 مليار دولار أمريكي من الصكوك قصير الأجل عبر ثلاث فترات مختلفة من شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

تم تسعير المجموعات الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

5.15% مقابل 340 مليون دولار أمريكي لمدة شهر واحد ؛ 5.17% مقابل 540 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أشهر ؛ و 5.00 % مقابل 380 مليون دولار لمدة 6 أشهر .

وقد شهدت إعادة إصدار اليوم، والذي هو المزاد الثامن لـصكوك الهيئة للعام، مناقصة تنافسية بين الوكلاء الأساسيين والمستثمرين في السوق في كل من الدول الخليج، وأروبا، وآسيا، وكذلك أفريقيا.

كما لوحظ بأن معدلات الربح لكل من فترة شهر واحد وثلاثة أشهر أقل من إرشادات التسعير الإرشادية للهيئة، في حين جاءت معدل الربح لأجل ستة أشهر ضمن نطاق إرشادات التسعير.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حامد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "يمثل دفتر الطلبات المجمع الذي يتجاوز 2.91 مليار دولار أمريكي نسبة عرض إلى تغطية متوسطة تبلغ 231%، وهي أيضًا أكبر دفتر طلبات حتى تاريخه، وشهد مزاد اليوم أيضًا مشاركة مستثمرين جدد من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وبالتحديد بنك مقره عُمان، وبنك قطري، ومديري أصول من سنغافورة وماليزيا على التوالي. وتوضح المشاركة المتزايدة من قبل المستثمرين مكانة الملاذ الآمن لصكوك الهيئة في بيئة سوق شديدة التقلب".

وبالإضافة إلى إعادة إصدار اليوم، حققت الهيئة إصدارات تراكمية حتى تاريخه بلغ مجموعها 7.89 مليار دولار أمريكي من خلال 24 سلسلة من الصكوك.

يشكل هذا الإصدار جزءًا من برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، والمصنف من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P) بـ(A-1) و"F1" من قبل وكالة فيتش Fitchللتصنيف الائتماني.

يتم توزيع الصكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من 11 وكلاء أساسيين على مستوى العالم، وهذه الشبكة هي: بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أفين الإسلامي، وبنك البركة ترك، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وماي بنك الإسلامي. بيرهاد، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة الأجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة المستحق الآن 3.51 مليار دولار أمريكي. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني في تقويم الإصدار الخاص بها.

عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

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