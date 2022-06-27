نظمه مجلس الأعمال الفلبيني في الإمارات بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين

نهيان بن مبارك: تعدد الثقافات الذي تحتضنه دولتنا، يعكس حكمة مؤسس أمتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

نهيان بن مبارك: أصبح المجتمع الإماراتي اليوم نموذجاً عالمياً نظراً لاحتضانه أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش على أرضنا الطيبة

الإمارات، دبي: شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، لقاءً احتفالياً بمناسبة مرور 124 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين، نظمه مجلس الأعمال الفلبيني في دولة الإمارات، بالتعاون مع "صفحة الإمارات تحب الفلبين" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وجاء اللقاء الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي في إطار جهود دولة الإمارات لنشر قيم التسامح والتعايش التي تشكّل مكوناً مهماً داخل المجتمع الإماراتي، وأقيم اللقاء بالتعاون مع كل من شرطة دبي ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين، ضمن أجواء عكست العلاقات

المتميزة على كافة المستويات بين البلدين الصديقين، وشكلت تعزيزاً لأواصر الأخوة والصداقة بين أبناء الشعبين، والعلاقات التاريخية والإنسانية والاجتماعية بينهما.

قيم إماراتية راسخة

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال الحدث، أعرب فيها عن سعادته بحضور ذكرى الاستقلال لدولة صديقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هنأ الفلبين على التقدم المبهر الذي حققته في كافة المجالات، والذي عزز حضورها على المسرح العالمي.

وقال معاليه: “إن الاحتفال بالذكرى الـ 124 لاستقلال الفلبين، في دولة الإمارات، هو احتفال بالمجتمع الفلبيني الرائع الذي يشكل جزءً مهماً من ثقافتنا العالمية، حيث وعلى مر السنين، كان للجالية الفلبينية دور حيوي في نجاح الإمارات العربية المتحدة وتنوع مجتمعها الثقافي."

كما أضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "تعدد الثقافات الذي تحتضنه دولتنا اليوم، يعكس حكمة مؤسس أمتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حيث أصبح المجتمع الإماراتي اليوم نموذجاً عالمياً نظراً لاحتضانه أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش على أرضنا الطيبة. كما تبنى رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رؤية الشيخ زايد رحمه الله، من خلال مواصلة العمل على ترسيخ العلاقات الأخوية وقيم

التعايش والتسامح بين الشعوب، وتعزيز بيئة مجتمعية سليمة تحتضن جميع من يعيشون فيها وتدعم تطورهم ونجاحهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية التي تنتهجها دولة الإمارات."

وأشار معاليه إلى أهمية هذا الاحتفال في دبي، كدليل واضح على قوة العلاقات التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين، والتي تقوم على الأخوة والاحترام المتبادل والصداقة المتينة بين الشعبين وعلى المستويات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية.

تعزيز العلاقات الاجتماعية

كما شكلت الاحتفالية فرصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجالية الفلبينية في الدولة، ومشاركة العديد من أبناء دولة الإمارات، وأبناء العديد من الجاليات المقيمة، الاحتفاء بهذه المناسبة التي تكتسب أهمية خاصة لدى أبناء المجتمع الفلبيني، ما عكس طبيعة العلاقات الإنسانية والاجتماعية الإيجابية التي تسود بين كافة مكونات المجتمع الإماراتي الذي يستوعب أكثر من 200 جنسية.

وحرصت نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والعائلات المقيمة

في الدولة، على حضور الفعالية التي تعقد بشكل سنوي وتحتفل خلالها الجالية الفلبينية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستقلال بلادها.

فقرات فنية وترفيهية

تتلقى الفعالية دعماً كبيراً من بنك الإمارات للطعام، إضافة إلى دعم عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدرسة الفلبينية، ومدرسة فار إيسترن والمدرسة الفلبينية الجديدة الخاصة.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي أبرزت خصوصية الفن والثقافة الفلبينية، وأضفت مزيداً من أجواء البهجة والسعادة على الحضور، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة الفنان الفلبيني كارلو أكينو. كما اشتملت الفعالية على عروض فنية واستعراضية مميزة شارك في أدائها فنانون من الإمارات والفلبين، وحظيت بإعجاب وإشادة الحضور.

علاقات متميزة

من جهتها ثمنت ماريان سيليستا كاريلا، رئيس مجلس الأعمال الفلبيني في دبي، حرص صفحة "الإمارات تحب الفلبين" على تنظيم هذه الاحتفالية المميزة، بالشراكة مع مجلس الأعمال الفلبيني في دبي، مضيفة: "بالإضافة إلى مشاعر البهجة والفرح التي يعكسها الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة، تبرز الاحتفالية واقع الصداقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين أبناء الشعبين الإماراتي والفلبيني، وتترجم المستوى الرفيع للشراكة التي تربط الطرفين اقتصادياً وتجارياً وثقافياً واجتماعياً، وسائر مجالات الشراكة والتعاون".

واعتبرت كاريلا الحدث أيضاً بمثابة تأكيد لمشاعر الامتنان من قبل الجالية الفلبينية المقيمة بالإمارات، لحكومة وشعب دولة الإمارات، مضيفة: "يمثل إقامة الاحتفالية الخاصة بذكرى مرور 124 عاماً على استقلال الفلبين، مناسبة لتجديد الامتنان الذي يشعر به كل مقيم فلبيني على أرض الإمارات، لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على كرم الاستضافة، ومشاعر الصداقة والود والعلاقات المتميزة التي تجمع أبناء البلدين الصديقين، حيث لم تدخر دولة الإمارات جهداً من أجل تعزيز رفاهية جميع المقيمين على أرضها، بما فيهم أبناء الجالية الفلبينية."

تعزيز للتواصل بين أبناء الجالية الفلبينية

في ذات الإطار أشارت جوزي كونلو، مديرة مشروع "الإمارات تحب الفلبين"، إلى أن "الاحتفالية شهدت مشاركة كبيرة من أبناء الجالية الفلبينية في الإمارات، بما في ذلك سيدات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والعائلات"، مشيرة إلى أن "الحضور الإماراتي جاء عاكساً للعلاقات المتميزة التي تربط بين أبناء البلدين".

وأضافت: "احتضان دولة الإمارات لهذه النوعية من الفعاليات الوطنية وتقديمها في إطار احتفالي مبهج، بالشراكة بين صفحة "الإمارات تحب الفلبين" التي يمكن متابعتها عبر وسم @ EmiratesLoves Philippines على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يعزز متانة هذه العلاقات، ويتيح مزيداً من فرص التواصل الاجتماعي بين أبناء الجالية الفلبينية أنفسهم، ويؤكد حقيقة أن دولة الإمارات، هي الوطن الثاني بالفعل، لجميع الفلبينيين المقيمين على أرضها".

#بياناتحكومية

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