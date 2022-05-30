يوفر 52 نوعاً من الفحوصات والتحاليل منها قياس جودة مياه الشرب، والمياه الجوفية والعينات الغذائية

أنجز المختبر المركزي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو 1200 فحص وتحليل لعينات مختلفة خلال الربع الأول من عام 2022 لفحص كفاءة وسلامة البيئة في المناطق التي تدخل تحت إشراف دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص بالمؤسسة، بنسبة زيادة بلغت %16 في عدد الفحوصات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المهندس عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، أن المؤسسة تسعى إلى توفير بيئة صحية ومستدامة تواكب التوجهات الحكومية ضمن جهودها لتسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي لدبي، مضيفاً أن إدارة البيئة والصحة والسلامة في "تراخيص" ومن خلال مختبرها المركزي تعمل على وضع العمليات وإقرار اللوائح التنظيمية وتنفيذ الحلول المبتكرة من خلال الكفاءات الفنية المتخصصة والمؤهلة لإجراء مختلف أنواع التحاليل، عبر استخدام أحدث الأجهزة المبتكرة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.

وأكد بالهول أن إدارة البيئة والصحة والسلامة تستقبل من خلال المختبر المركزي طلبات من الأفراد والشركات لإجراء فحوصات وتحاليل لعينات مختلفة التي تقيس كفاءة وجودة الأنظمة البيئية في المجتمعات والمناطق التابعة للمؤسسة، متمثلة في 52 نوع من التحاليل من بينها؛ قياس جودة مياه الشرب، ومياه برك السباحة، والمياه الجوفية، وفحص العينات الغذائية، وفحص المعادن، والتربة، وتحليل جودة الهواء، وقياس مستوى الضوضاء، وغيرها من التحاليل.

وأفادت التقارير الرسمية الصادرة من المختبر المركزي أن إجمالي عدد العينات التي تم جمعها بغرض التحليل أو الفحص بلغت 1203 عينة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، حيث تصدرت طلبات إجراء تحاليل مياه الصرف الصحي المرتبة الأولى ضمن قائمة الخدمات الأكثر طلباً بمعدل 575 طلب والتي بلغت %48 من إجمالي عدد العينات المراد فحصها، يتبعها إجراء تحليل الانبعاثات الغازية بمعدل 339 طلب (%28)، ثم تحليل مياه الموانئ والمرافئ بمعدل 166 طلب (%14).

وأكد الرئيس التنفيذي لتراخيص على قيام المؤسسة بتعزيز كفاءة مختبرها المركزي والتأكد من مطابقته لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة، وذلك لدعم مؤشرات القياس في العينات المخبرية، والحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.

ونوه بالهول بأن فريق التفتيش بإدارة البيئة والصحة والسلامة يعمل فور الحصول على نتائج التقارير المخبرية بزيارة المواقع التي تظهر نتائج سلبية في التحاليل، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع إدارات المنشآت المعنية.

وعلى صعيد آخر، أعلن المختبر المركزي بإدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص عن تلقيه تجديد الاعتماد من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) وفق المواصفات القياسية الدولية ISO/IEC 17025 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

وتعمل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة على التأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة المجتمعات في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة التابعة لها.

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