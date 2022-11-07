بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومحافظة شمال سيناء

تامر مجدى: نستهدف الحفاظ على البيئة لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية

القاهرة: استكمالا لنجاحاتها في مجال التنمية المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، أطلقت شركة أسمنت سيناء، مبادرة اجتماعية جديدة لزراعة 1200 شجرة بشوارع ومدارس مدينتي العريش وبئر العبد، وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ومحافظة شمال سيناء.

من جانبه قال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، أن الشركة وضعت خطة متكاملة لتنمية المجتمع الذي تعمل فيه خاصة في المنطقة التي يقع بها مصنع الشركة بمحافظة شمال سيناء، ذلك الجزء العزيز على قلب كل مصري، موضحا ان مبادرة زراعة ال 1200 شجرة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة ، خاصة أن المبادرة تأتي استجابة لدعوة كريمة من محافظة شمال سيناء، للمشاركة في فعاليات اجتماعية تستهدف الحفاظ على البيئة، ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار مجدي إلى أهمية توقيت المبادرة، والذي يتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة 27 لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر لأول مرة في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 وحتى 18نوفمبر الجاري، ذلك الحدث الكبير الذي يعد فرصة عظيمة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال الحفاظ على البيئة، وزيادة المساحات الخضراء.

وأوضح "مجدي" أن المبادرة تستهدف زراعة 1200 شجرة بشوارع مدينتي العريش وبئر العبد وعدد من مدارس هاتين المدينتين وهم مدارس 25 يناير للغات، ومدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد محمد الزملوط، ومدرسة الشهيد عبده سلامة، بمدينة العريش، ومدارس الشهيد شريف عمر الثانوية بنات، ومدرسة بئر العبد الابتدائية، ومدرسة بئر العبد الإعدادية، وقرية الروضة، ومجمع شهداء الروضة الازهري، بمدينة بئر العبد.

وأكد "مجدي"، أن العالم يشهد تغيرات مناخية خطيرة تتطلب بذل كل الجهد وتضافر كافة الجهود من أجل زيادة المساحات الخضراء، لتخفيض الانبعاثات الكربونية، ولعل مبادرة "100 مليون شجرة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خير دليل على ذلك، فضلا عن انها في الوقت نفسه تمثل ثروة من الغابات الشجرية، لذلك حرصت "أسمنت سيناء" على المشاركة فيها، لافتاً إلى أن مبادرة ال 1200 شجرة هي مجرد بداية لأعداد أكبر تعتزم الشركة زراعتها خلال الفترات المقبلة.

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