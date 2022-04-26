دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها الرامية لمواصلة توسعة أعمالها على مستوى المنطقة، صممت شركة "ضمان للإستثمار" خطة استحقاق ثابت بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لصندوق استثمار خاص بأحد البنوك الإقليمية الرائدة في منطقة الخليج. وتأتي هذه الخطة في إطار جهود الشركة لتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارج سوقها المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال بناء العلاقات مع مؤسسات وبنوك محلية وإقليمية في مجالات مختلفة. ويأتي تفويض الشركة بتصميم هذه الخطة في أعقاب عدة تفويضات ناجحة لها من المستثمرين.

وتعكس خطة الاستحقاق الثابت الجديدة هذه الثقة الكبيرة لدى المستثمرين المؤسساتيين بخبرة فريق إدارة الأصول في شركة "ضمان للإستثمار" وقدرته على تأسيس وإدارة الصناديق المصممة خصيصًا لتلبية أدق المتطلبات لعملائها. كما تدل الخطة التي تبلغ قيمتها 120 مليون دولار أمريكي على قدرة "ضمان للإستثمار" على تأسيس صناديق مخصصة، وخبرتها الكبيرة في إدارة استراتيجيات فئات الأصول المتعددة ضمن الأسواق الناشئة.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطة، قال شادي حطيني، رئيس المبيعات لإدارة الثروات في "ضمان للإستثمار": "على الرغم من أهمية الاستمرارية في السوق إلا أنها ليست العامل الأهم في تعزيز التنافسية وتوفير الفرص للمستثمرين، إذ أن فهم الديناميكيات الدقيقة للأسواق المحلية والإقليمية وتحويل هذا الفهم إلى أدوات لتطوير صناديق تلبي احتياجات المستثمرين هو العامل الأهم في هذا المجال. وتعكس خطة الاستحقاق الجديدة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي طريقة تفكيرنا التي تميزنا عن غيرنا، فلا وجود لكلمة ’مستحيل‘ في قاموس مصطلحاتنا".

من جانبه، قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في "ضمان للإستثمار": "على الرغم من البيئة الاقتصادية الكلية والظروف الجيوسياسية العالمية الصعبة، إلا أن منتجاتنا أظهرت مرونة كبيرة وكانت من بين أفضل المنتجات أداء مقارنة بغيرها من فئات الأصول ذات الصلة. ولا شك بأن ذلك يمثل شهادة نعتز بها على قوة فريقنا المختص بإدارة الاستثمار، والذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال إدارة المنتجات في ظل التقلبات المصاحبة لدورات الأسواق المالية".

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نبذة عن شركة ضمان للاستثمار

تُعدّ شركة ضمان للاستثمار التي تأسست عام 1998 إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية. وتشتهر الشركة بخبرتها غير المسبوقة في تحقيق أداء متميّز يستند إلى أعلى معايير الشفافية والحوكمة والمهنية. وحققت شركة ضمان للاستثمار ومجموعة شركاتها نمواً سريعاً وغدت مرجعيةً بحدّ ذاتها في أسواقها الرئيسية التي تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وباعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية السبّاقة في المنطقة وبفضل خبرتها التي تتجاوز 20 عاماً، تُوفّر شركة ضمان للاستثمار نهجاً مرناً ومخصصاً يقدّمه فريق عالي التخصص يتمتّع بفهم معمّق للأسواق المحلية والعالمية.

وتشتهر ضمان بتقديم منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة للعملاء الإقليميين والدوليين، وتوفّر الشركة فرصاً لإدارة الاستثمارات وتنمية استثمارات رأس المال، إضافةً إلى عمليات الوساطة التي تقدمها شركاتها الفرعية التابعة لها. وتجري جميع عمليات شركة ضمان بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.