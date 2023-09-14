وجهت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي 12 منشأة غذائية في الإمارة بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك بناء على الحملات التفتيشية التي قامت بها اللجنة مؤخراً.

وتضمنت الحملات إجراء جولات ميدانية لتحديد مستوى سلامة أنظمة الغاز بها ومشاركة نتائج التقرير مع صاحب المنشأة الغذائية وذلك لإجراء التصحيحات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة قبل اتخاذ أي مخالفات بهذا الشأن، وفي حال عدم الامتثال يتم تطبيق المخالفات المقررة وقيام دائرة التنمية الاقتصادية بإغلاق المنشأة ولا يتم إعادة فتح المنشأة إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات التصحيحية.

وأكد بدر الشحي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعضو لجنة سلامة أنظمة الغاز، على أهمية مبادرة تعزيز أمن وسلامة الأنظمة المركزية للغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي لما لها من أهمية كبيرة في المحافظة على البنية التحتية للإمارة بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة لدعم الأهداف المشتركة.

وقال الشحي : يسرنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن نشارك في دعم جهود شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ هذه المبادرة الرامية لضمان سلامة المباني والمجتمع، ونؤكد على أن التعاون بين الجهات الحكومية في تقييم وتعزيز مستويات السلامة يعد أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق الحد الأدنى من مستويات السلامة المتوافقة مع متطلبات الدفاع المدني المتعلقة بسلامة المباني السكنية والتجارية بإمارة أبوظبي، موضحاً أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتصلة بالسلامة والصحة في المنشآت الغذائية وضمان سلامة العاملين بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لهم حيث تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري لإجراءات السلامة داخل المنشآت الغذائية ومتابعة الامتثال لمعايير السلامة اللازمة لتعزيز سمعة إمارة أبوظبي.

وشملت التعليمات ضرورة استخدام أنظمة الغاز المركزي في حال توافره في المبنى وتجنب استخدام أسطوانات الغاز، وعدم تخزينها بالقرب من مصادر الاشتعال، وتخزين أسطوانات الغاز بعدد معين بناء على تصنيف هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعلى حجم المنشأة المستخدمة لأسطوانات الغاز، إضافة إلى التأكد من تركيب نظام الغاز وإمداداته مع عقد صيانة دوري من شركات معتمدة، كما دعت اللجنة المنشآت الغذائية إلى ضرورة تركيب مستشعرات الغاز الخاصة بالمنشأة وتركيبها في الارتفاع الصحيح من قبل الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

الجدير بالذكر أن الحملة التفتيشية للجنة سلامة أنظمة الغاز بأبوظبي قد بدأت منذ شهر يوليو 2023 وتشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر، وتهدف الحملة لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز كما تشمل الإجراءات لتفادي حوادث الغاز في إمارة أبوظبي.

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