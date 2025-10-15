المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 133 (ISIN BH00062H01C5) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 16 أكتوبر2025 وتنتهي في 15 أكتوبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.02% مقارنة بسعر الفائدة 4.96% للإصدار السابق بتاريخ 18 سبتمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.168% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 95.050% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 105%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

