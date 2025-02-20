أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت شركتي جزيرة الجبيل للاستثمار وليد للتطوير العقاري، جائزة السلامة من بلدية مدينة أبوظبي عن مشروع جزيرة الجبيل، وذلك لنجاحهما في تطبيق أفضل المعايير للحفاظ على السلامة والصحة المهنية، حيث أكملت فرق العمل 12 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث أو إصابات مهنية.

وتم تحقيق هذا الإنجاز الهام بالتعاون مع شركة المقاولون الخليجيون، وتحديداً في أعمال البنية التحتية والجسور، حيث تسلم المهندس عبد الله سعيد الشامسي، المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، الجائزة من بلدية مدينة أبوظبي خلال حفل أقيم في موقع المشروع بجزيرة الجبيل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشامسي: "نتوجه بالشكر الجزيل لبلدية مدينة أبوظبي على هذه الجائزة، التي كانت ثمرة التعاون الوثيق بين فرق عملنا وشركائنا في شركة المقاولون الخليجيون. ونؤكد أن سلامة فرق العمل لدينا تأتي في مقدمة أولوياتنا، ونلتزم دائماً بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ويثبت هذا التكريم تفاني جميع الأطراف وعملهم الجاد لضمان توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في المشروع."

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