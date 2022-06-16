بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 442 مبايعة بقيمة 917.85 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 101.82 مليون درهم و410 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 816.03 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وتلتها منطقة المزهر الاولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 294.6 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 84.96 مليون درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 209.65 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 73 مليون درهم وأخري في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 27 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 47.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة اليفره 1 بقيمة 13 مليون درهم وأخري في منطقة الوصل بقيمة 12 مليون درهم.

#بياناتحكومية



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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.