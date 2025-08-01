دبي، الإمارات العربية المتحدة،أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة (World FZO) عن إبرام مذكرة تفاهم مع حكومة بنما، تنصّ على استضافة الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة في العاصمة "بنما سيتي" خلال شهر يوليو من عام 2026.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، و معالي خوليو مولتو، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية بنما، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

جاء الإعلان عن هذه المذكرة على هامش الزيارة الرسمية لوفد المنظمة (World FZO) برئاسة سعادة الدكتور محمد الزرعوني إلى عاصمة بنما، التقى خلالها سعادته مع فخامة خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، رئيس جمهورية بنما، لبحث آفاق التعاون الدولي. وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور محمد الزرعوني والوفد المرافق بجولة على مجموعة من المواقع الحيوية في بنما، بما في ذلك "منطقة كولون الحرة"، و منطقة "بانابارك" الحرة، بالإضافة إلى قناة بنما، التي تُعد من أهم الممرات البحرية في العالم.

بموجب المذكرة، التزم الطرفان بتعزيز التعاون لتنظيم دورة متميّزة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة (World FZO)، تجمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من أكثر من 100 دولة، وتستقطب كُبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم. من المتوقّع أن يُساهم هذا الحدث في ترسيخ المكانة الاستراتيجية لبنما كمركز عالمي للخدمات التجارية واللوجستية، وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الدولي.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني: "تلتزم المنظمة العالمية للمناطق الحرة ببناء شراكات استراتيجية تسمح بتعزيز الدور الحيوي للمناطق الحرة باعتبارها عناصر أساسية لتحفيز النمو العالمي. يتماشى ذلك مع إيماننا الراسخ بأهمية إنشاء منصات مخصّصة لتشجيع الحوار والتعاون الدولي ومواكبة التحوّلات البارزة التي يشهدها الاقتصاد العالمي." وأضاف: "يشكّل التعاون بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة وحكومة بنما إنجازاً هاماً في سياق جهودنا الدؤوبة للانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية.

من جانبه، قال معالي خوليو مولتو: "تُعدّ استضافة المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها أن تسلّط الضوء على مكانة بنما كبوابة عالمية للاستثمار، وتمهّد الطريق نحو فرص جديدة للتعاون الإقليمي والتكنولوجيا والاستثمار، ونحن مُلتزمون بتوفير جميع المقومات الضرورية لضمان نجاح هذا الحدث الأساسي بالتعاون مع المنظمة." وأضاف: "نحن نُثمّن هذه الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة (World FZO)، ونتطلّع إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال إدارة المناطق الحرة وتطويرها على النطاق الدولي، بما يُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال في بنما ويدعم انفتاح اقتصادنا على الأسواق العالمية".

يتزامن هذا الإعلان مع الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والتي ستُعقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2025، بالتعاون مع مكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية. هذا وتشكّل استضافة المؤتمر في كلّ من الصين وبنما على التوالي، دليلاً على الزخم المتنامي الذي تكتسبه المنظمة العالمية للمناطق الحرة على الساحة الدولية.

ويُعد المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الملتقى العالمي الأبرز لقادة المناطق الحرة، والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين وخبراء التجارة. يضمّ المؤتمر أكثر من 1500 مندوب من أكثر من 100 دولة، ويجمع سنوياً نخبة مختارة من صُنّاع القرار، وممثلين رفيعي المستوى من قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار حول العالم.

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