بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 11.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2217 مبايعة بقيمة 7 مليار درهم، منها 234 مبايعة للأراضي بقيمة 2.26 مليار درهم و1983 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.74 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة جزر العالم. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 105 مبايعة بقيمة 353 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 634 مليون درهم وثالثة في الممزر بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 269 مبايعة بقيمة 449 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 241 مبايعة بقيمة 939 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 170 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.23 مليار درهم منها 118 رهونات أراضي بقيمة 845.68 مليون درهم و277 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 727 مليون درهم وأخري في منطقة الصفوح الثانيه بقيمة 150 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 97 هبة بقيمة 2.25 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الكرامه بقيمة 592 مليون درهم وأخري في منطقة الحمريه بقيمة 282 مليون درهم .

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.