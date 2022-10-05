كوالالمبور، ماليزيا: نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إعادة إصدار ما مجموعه 1.12 مليار دولار أمريكي من الصكوك قصير الأجل عبر ثلاث فترات مختلفة من شهر، وثلاثة أشهر، واثني عشر شهراً على التوالي.

تم تسعير المجموعات الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

i) 3.22% مقابل 540 مليون دولار أمريكي لمدة شهر واحد ؛

ii) 3.95% مقابل 330 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أشهر ؛ و

iii) 4.50% مقابل 250 مليون دولار لمدة 6 أشهر.

يمثل مزاد اليوم أيضًا العرض الثاني لـصكوك الهيئة لمدة 12 شهرًا، مما يمثل مزيدًا من الأمثلة على جهود الهيئة في توفير ورقتها المتوافقة مع الشريعة عبر منحنى العائد قصير الأجل. تلقت فترة الـ 12 شهرًا طلبًا قويًا في السوق حيث بلغ إجمالي دفتر الطلبات 496 مليون دولار أمريكي، مع نسبة عرض إلى تغطية تقترب من 200٪. كما شهدت فترة الـ 12 شهرًا أسعارًا أكثر تنافسية مقارنة بشريحة الـ 12 شهرًا الأولى التي تم إصدارها في يوليو 2022.

يمثل إعادة إصدار اليوم المزاد الحادي عشر لصكوك الهيئة لعام 2022. وقد حظي المزاد اهتماما كبيرا بين الوكلاء الأساسيين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك آسيا. كما شهد العطاء التنافسي سجل طلبات شراء قوي تجاوز 1.92 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة العرض إلى التغطية 172%.

وبالإضافة إلى إعادة إصدار اليوم، حققت الهيئة إصدارات تراكمية حتى تاريخه بلغ مجموعها 11.55 مليار دولار أمريكي من خلال 31 سلسلة من الصكوك. وستستمر الهيئة في إعادة إصدار أدوات سيولتها قصيرة الأجل شهريًا كما هو مقرر في تقويم الإصدار الخاص بها.

تم تصنيف برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل كـ (A-1) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P)، وحصلت مؤخرًا على تصنيف ائتماني دولي ثاني قصير الأجل "F1" من وكالة فيتش Fitchللتصنيف الائتماني في 28 سبتمبر 2022.

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة الأجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة المستحق الآن 3.51 مليار دولار أمريكي.

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