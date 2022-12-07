دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء موعداً جديداً لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حيث أنه من المقرر إطلاق المستكشف راشد نحو سطح القمر، يوم الأحد، الموافق 11 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 2:38 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 11:38 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تأجيل المحاولة الأولى مسبقاً، مما سمح لشركة سبيس إكس من إجراء بعض الفحوصات الإضافية قبل إطلاق المركبة. حيث أنه بمجرد إطلاقها، ستأخذ المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط طريقًا منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر، مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق، أي أنه سيتم في أبريل 2023.

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