تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الحادية عشر من معرض الكتاب القانوني، المقامة بمقر معهد التدريب القضائي في المدينة الجامعة بالشارقة، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية، وتعريف الجمهور على أحدث إصدارتها وخدماتها.

وتأتي مشاركة دائرة القضاء، في معرض الكتاب القانوني، ضمن جهودها المتواصلة لتنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور بهدف تحقيق مساعيها في نشر الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز تواجد الدائرة في مختلف الفعاليات التي تدعم ترسيخ المعرفة القانونية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشهد جناح دائرة القضاء في المعرض، إقبالاً واسعاً من المسؤولين والزوار، إذ زار الجناح معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والذي أشاد بمشاركة دائرة القضاء وجهودها في تكريس التوعية القانونية ودعم المختصين في المجال القضائي والقانوني.

إلى ذلك، يعرض جناح الدائرة العديد من الإصدارات القانونية، وما تتضمنه من دراسات وأبحاث متخصصة تثري العمل القضائي وتواكب أحدث المستجدات التشريعية، إلى جانب التعريف بالنظام الإلكتروني المتكامل لإدارة مقتنيات المكتبة المركزية واعتمادها على نظام فهرسة عالمي وقواعد بيانات متعددة.

كما يعرف الجناح زوار المعرض على الخدمات التي تقدمها المكتبة لأعضاء السلطة القضائية والباحثين والقانونيين، عبر البوابة الإلكترونية والموقع الخاص بالمكتبة، والذي يتيح البحث في الفهرس عن أي عنوان مطلوب وحجزه إلكترونياً، بما يسهل الاستفادة من المقتنيات المتعلقة بالمجال القانوني، فضلاً عن قواعد البيانات التي تضم جميع القوانين الاتحادية والمحلية، والأحكام القضائية الصادرة عن محاكم النقض.

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