الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني اليوم عن تخريج 11 من الطلبة الإماراتيين من أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا، حيث أكملوا ستة أشهر من التدريب على تطوير التطبيقات في مساق يغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات في القطاع الرقمي.

انطلقت أكاديمية بنك الفجيرة الوطني للتكنولوجيا في عام 2021، وتخرج خلالها 43 من الطلبة الإماراتيين من برنامج التدريب المكثف، واكتسبوا خلالها مجموعة من الخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم المهنية، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نلتزم في بنك الفجيرة الوطني بتطوير المواهب الإماراتية الشابة من خلال توفير فرص وظيفية لمساعدتهم في أن يصبحوا قادة المستقبل. إننا نؤمن بالاستثمار في المواهب المواطنة وتطوير معرفتهم الرقمية، وهو ما يعود بالفائدة ليس فقط على المشاركين إنما على القطاع المصرفي بشكل عام، وعلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا نقدر تفاني خريجي هذا العام، الذين اهتموا بتطوير مهاراتهم، وتميزوا في المجال الرقمي والتقني والعلمي، ونتمنى لهم النجاح في مساعيهم المستقبلية."

ركزت النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها في يونيو 2023، على رعاية قادة الغد في الفضاء الرقمي المتطور، وهي المرة الأولى التي يعمل فيها هذا البرنامج على تحسين مهارات الموظفين الحاليين، حيث كان خمسة من أصل 11 مشاركاً يشغلون مناصب في بنك الفجيرة الوطني، وانضموا إلى أكاديمية بنك الفجيرة الوطني للتكنولوجيا لتعزيز مسارهم المهني داخل البنك.

أكمل خريجو هذا العام بنجاح برنامجاً مكثفاً لمدة ستة أشهر، جمع بين التعلم النظري في الفصول الدراسية، والتمارين العملية، والعمل في المشاريع والتدريب خلال العمل، وطلب للمرة الأولى من المشاركين الخضوع لامتحانات الشهادات المهنية خلال برنامج التدريب وذلك للمساعدة في تعزيز تطورهم المهني، بما في ذلك اختبارات ITIL Foundation وCompTIA Data+ وEC-Council CASE .Net.

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