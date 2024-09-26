معدل عائد حتى الاستحقاق 3.67% للشريحة التي تستحق في مايو 2027 و3.65% لشريحة الخمسة أعوام الجديدة التي تستحق في سبتمبر 2029 بفارق 13 إلى 15 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة الجديدة لأجل 5 أعوام المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.07 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.6 مرة. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.67 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و 3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 وذلك بفارق 13 إلى 15 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

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