بحجم استثمار يصل لـ (26) مليون ريال

نجحت مدينة صحار الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، في توطين 11 مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2022 بإجمالي حجم استثمار يصل إلى (26) مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تتجاوز الـ (111) ألف متر مربع، وتتنوع مجالات الإنتاج في هذه المشاريع بين قطاعات قطع ونشر الرخام، صهر وسحب الدرفلة وتنقية خام المعادن غير الحديدية، صناعة القرميد والبلوكات الأسمنتية المفرغة، صناعة السجاد، الصناعات الحديدية، تعبئة الماء وصناعة الأكواب الورقية، و تصنيع المواد الأساسية المعدنية مثل المسامير والدبابيس والمسامير والغسالات والمنتجات المماثلة غير الملولبة.

وتعد مدينة صحار الصناعية أكبر المدن الصناعية التي تديرها "مدائن" في سلطنة عمان بمساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع، حيث توفر بنية متكاملة معدة لاستقبال كافة أنواع الاستثمارات، وهي مقسمة إلى سبع مراحل وصلت نسب الإشغال في المراحل الأربعة الأولى إلى 100%، أما المرحلتين الخامسة والسادسة فتبلغ نسبة الإشغال فيهما ما يقارب الـ 70% وفي المرحلة السابعة والتي هي آخر المراحل تطويرا فتصل نسبة الإشغال إلى الـ 40%، كما توفر مدينة صحار الصناعية بنى أساسية متكاملة مع خدمات ذات جودة عالية وبمساحات تلبي احتياج كل أنواع المشاريع، يذكر أن حجم الاستثمارات بمدينة صحار الصناعية مع نهاية العام 2021 بلغ أكثر من اثنين مليار ريال عماني، فيما بلغ إجمالي العاملين فيها 13 ألفا و702 عامل منهم 4686 عماني و8792 وافد، كما أن هناك 380 مشروع قائم في المدينة تتنوع بين صناعي وخدمي وتجاري، وتقوم "مدائن" ضمن رؤيتها المستقبلية 2040 بجهود حثيثة في سبيل المحافظة على الموارد و على البيئة، حيث تعمل حاليا على تنفيذ رؤيتها فيما يتعلق بتوفير الطاقة النظيفة من خلال التحول إلى توفير احتياج المصانع من الكهرباء ببناء محطات الطاقة الكهروضوئية، وجاري إنهاء إجراءات البدء في بناء أول تلك المحطات في مدينة صحار الصناعية والتي من المخطط لها أن توفر أكثر من 80 ميجا واط من الكهرباء النظيفة.

#بياناتحكومية

- انتهى -