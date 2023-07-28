بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 10.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2456 مبايعة بقيمة 7.66 مليار درهم، منها 319 مبايعة للأراضي بقيمة 1.92 مليار درهم و2137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 476 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 265 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 207 مليون درهم في منطقة القوز الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 235 مبايعة بقيمة 206 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 178 مبايعة بقيمة 374 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 173 مبايعة بقيمة 414 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.53 مليار درهم منها 77 رهونات أراضي بقيمة 1.02 مليار درهم و436 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 617 مليون درهم وأخري في منطقة الصفوح الثانيه بقيمة 467 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 283 هبة بقيمة 495.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 203.71 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 77.14 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -



