كوالالمبور، ماليزيا – نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 1.05مليار دولار أمريكي عبر ثلاث فترات مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

وقد تم تسعير الإصدار الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

4.44% لـ 400 مليون لمدة شهر واحد؛ 4.45% لـ 400 مليون لمدة 3 أشهر؛ و، 4.40% لـ 250 مليون لمدة 6 أشهر.

وقد شهدت إعادة إصدار صكوك الهيئة اليوم، مناقصة تنافسية بين الوكلاء الأساسيين والمستثمرين على المستوى العالم، مع سجل طلبات قوي بلغ 2.50 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة العرض إلى التغطية بنسبة 238٪.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حامد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "إن نتائج المزاد الناجح بشكل كبير اليوم تؤكد بوضوح الثقة الثابتة للمستثمرين العالميين في صكوك الهيئة باعتبارها حلول سيولة عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. إن الطلب المثير للإعجاب عبر جميع الفترات، على الرغم من كل الأحداث التي تتكشف على مستوى العالم، يؤكد بوضوح الدور الحاسم الذي تلعبه أدواتنا في توفير الاستقرار والمرونة للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. "

"لقد أدت التوترات التجارية العالمية المتزايدة إلى تحويل تفضيلات المستثمرين من الأصول الأكثر خطورة إلى أدوات أكثر أمانًا، مثل الصكوك قصيرة الأجل للهيئة،وهو ما يتضح من نسبة العرض إلى التغطية القوية التي سمحت لنا بتسعير عروض اليوم ضمن توقعاتنا. نحن سعاد للغاية بنجاح مزاد اليوم ونأمل أن يمهد الطريق لنا لمواصلة الوفاء بولايتنا في تقديم حلول مصممة خصيصًا من شأنها أن تساعد وتسهل على المؤسسات المالية الإسلامية العالمية إدارة مراكز سيولتها بشكل فعال واستباقي."

ويشكل هذا الإصدار جزءًا من برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل بقيمة 6 مليار دولار أمريكي، والمصنفة من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P) بـ(A-1) و"F1" من قبل وكالة فيتش Fitchللتصنيف الائتماني. ويبلغ إجمالي قيمة صكوك الهيئة القائمة 4.14 مليار دولار أمريكي.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من 12 وكيلا أساسيا على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

هاتف: +60(3) 2170 5000

فاكس: +60(3) 2170 5111

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

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