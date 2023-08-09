أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن إبرامها لعقود جديدة لمدة عام واحد قابلة للتجديد بقيمة 10.2 مليون درهم مع مؤسسات تابعة لحكومة أبوظبي واخرى تعليمية. ويعكس إبرام هذه العقود القابلة للتجديد القدرات التنافسية العالية لشركة بالمز الرياضية ونجاحها بتقديم عروض منافسة وجذابة تلبي متطلبات العملاء من مختلف القطاعات، وحرصها على فهم كافة احتياجاتهم.

وفي هذا السياق، صرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: "ركزنا وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية على تطوير اعمالنا في قطاع التدريب الرياضي في إمارة أبوظبي، وفي الوقت الذي ندرك فيه أهمية ترسيخ ركائز لأعمال مستدامة تعمل على توسيع برامجنا التدريبية واستقطاب مزيد من الشراكات الاستراتيجية، يتمحور هدفنا اليوم حول تعزيز القيمة المقدمة للمستثمرين، ومختلف الأطراف المعنية."

وبموجب إحدى الاتفاقيات، ستوفر شركة بالمز الرياضية ما لا يقل عن 24 خبيراً رياضياً متخصصاً، للقيام بمسؤوليات مزدوجة؛ تتثمل في توفير أفضل أنظمة التدريب من الدرجة الأولى، وإدارة مرافق التدريب المتطورة بسلاسة وكفاءة، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للجهة الحكومية المعنية. وأضاف درويش: "تؤكد مساعينا وخطواتنا على التزام بالمز الرياضية بتحقيق التميز وتوفير بيئة استثنائية تدعم تطور الرياضيين وتفوقهم".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر الماضي أعلنت بالمز الرياضية عن ارتفاع بنسبة 31% في إجمالي أرباحها على أساس سنوي، من 40.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 53.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام الجاري.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 20 التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15) ، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج وتصنيع الاغذية والمرافق والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.