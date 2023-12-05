ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)

عمر سلطان العلماء: الغرفة تواصل العمل لتحقيق رؤى محمد بن راشد بترسيخ ريادة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

24 جولة ترويجية خارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 شملت مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا

554 اجتماعاً مع شركات متعددة الجنسيات وناشئة وسريعة النمو وصغيرة ومتوسطة

إطلاق "أكاديمية تدريب الإماراتيين" تحت مظلة مبادرة "طبِّق في دبي" لدعم المواهب الرقمية

تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي على تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن استقطاب 101 شركةً رقمية ناشئة مبتكرة إلى الإمارة بالتعاون مع شركاء من مختلف الجهات الحكومية، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز اقتصاد دبي الرقمي، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حرص الغرفة على مواصلة العمل على استقطاب الشركات الرقمية الرائدة وأصحاب المواهب التكنولوجية الأفضل عالمياً إلى دبي، ضمن جهود تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بترسيخ ريادة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتفعيل دور القطاع الخاص محركا أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير البيئة الحاضنة للمواهب والعقول والشركات الناشئة للنمو والتطور المستدام.

وقال معاليه إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لاستقطاب الشركات الرقمية الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم في دبي، من خلال منظومة عملها التي تقوم على توفير بيئة محفزة لبناء اقتصاد رقمي مزدهر في دبي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال دعم الشركات الناشئة وسريعة النمو والصغيرة والمتوسطة، وتوفير سبل التواصل بينهم وبين المستثمرين الإماراتيين والدوليين.

جولات دولية لعرض فرص النمو في دبي

ونظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 24 جولةً ترويجية دولية شملت مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، ونسّقت الغرفة خلال هذه الجولات اجتماعات أعمال مع 554 شركةً شملت شركات متعددة الجنسيات، وشركات صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة وأخرى سريعة النمو، وشكّلت الاجتماعات فرصة قيّمة لعرض إمكانات وفرص النمو الهائلة في دبي، وتسليط الضوء على مميزات ممارسة الأعمال في الإمارة.

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم الأولويات الاستراتيجية للغرفة، ومنها افتتاح "أكاديمية تدريب الإماراتيين" تحت مظلة مبادرة "طبِّق في دبي"، والتي تهدف إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي على تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة ونماذج الأعمال، في إطار دعم الجهود لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات ثلاث مرات بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد في إنشاء تطبيقات إبداعية لتكون متاحة في متاجر التطبيقات الرقمية خلال العامين المقبلين.

كما نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي سلسلة ورش عمل مخصصة لقطاعات معينة في الاقتصاد الرقمي، وورشة عمل خاصة بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرقمي، واستكشاف الحلول لإرساء منظومة توفر فرصاً جديدة وتسهم في استدامة الاقتصاد الرقمي.

ونشرت الغرفة تقريرين موسعين عن منظومة الشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي، ومنظومة رأس المال المخاطر في دبي، واستضافت وفداً من 21 شركة ناشئة فلسطينية في اجتماعات ثنائية لتوفيق مصالح الأعمال بين الشركات في السوقين، بمحصلة إجمالية بلغت 237 اجتماعاً.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز الرقمية الرائدة المدعومة بالتكنولوجيا والأكثر تنوعاً وتحرص على تعزيز نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية.(D33)

#بياناتحكومية

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