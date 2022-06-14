اهتمام متزايد من قبل المُستثمرين بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في شهر أكتوبر من العام 2021م، والتي تتضمن مبادرات تم اعتمادها لتحسين إمكانات الاستثمار في المملكة

سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2021م أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، وهذا بدوره يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق، والتي أسهمت في فتح المجال للعديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة والنوعية

يستعرض تقرير مستجدات الاستثمار في المملكة أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع 101 صفقة استثمارية بقيمة تزيد عن 4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022م، مما يعكس القدرة التنافسية العالية للاقتصاد السعودي لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية. ومن المتوقع أن تخلق الصفقات المعلنة أكثر من 5800 وظيفة في الاقتصاد المحلي، وذلك بالتزامن مع استكمال المملكة رحلة التحول لتقديم فرص استثمارية في قطاعات واعدةٍ ونوعية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أظهرت أحدث البيانات للاستثمار الأجنبي في المملكة وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021م إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات عند نحو 19.3 مليار دولار.

ويُقدِّم تقرير مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الأول من العام 2022م الصادر عن وزارة الاستثمار، تحليلاً شاملاً لبيانات وفرص الاستثمار في المملكة، كما يعطي التقرير نظرة شاملة للقطاع العقاري ابتداءً بكلمة افتتاحية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد الحقيل.

بالإضافة إلى عدد من المقابلات الحصرية مع أبرز قادة القطاع الخاص وكبار المستثمرين في القطاع العقاري، مثل: شركة جبل عمر للتطوير، وشركة أكوا باور، وأمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة روشن، وشركة لوسيد، حيث يشاركون تجاربهم في رحلة الاستثمار في المملكة.

ما يؤكد الاتجاه والنظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي، هو كل من توقعات صندوق النقد الدولي مؤخرًا، بأن اقتصاد المملكة يُعد ثاني أسرع نمو في دول مجموعة العشرين لعام 2022م، بالإضافة إلى توقعات وكالات التصنيف العالمية، ومن بينها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي عدَّلت توقعات التصنيف الائتماني طويل الأجل لمُصدري العملات الأجنبية في المملكة من مستقر إلى إيجابي، وذلك على خلفية فائض الميزانية والتزام المملكة بمعدلات الإنفاق وظروف السوق المستقرة.

كما صرّح معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح، استجابةً للمؤشرات الإيجابية، للاقتصاد السعودي: “يعكس المستوى العالي لاهتمام المستثمرين والازدهار في الاقتصاد السعودي مدى نجاح رؤية المملكة 2030 في فتح مجالات الاستثمار في الفرص النوعية. وبالنظر إلى المستقبل، ستدعمنا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تسريع عملية تمكين المستثمرين المحليين والعالميين من لعب دور رئيسي في أحد أهم الفرص الاستثمارية النوعية على مستوى العالم.”

ويُعدّ إعلان شركة لوسيد (Lucid) عن تخصيص 3.4 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، من أهم الصفقات التي تمت خلال الربع الأول من العام 2022م، حيث سلّط الرئيس التنفيذي بيتر رولينسون الضوء على “رؤية المملكة الملموسة للتحول إلى وسائل التنقل المستدام ومصادر الطاقة المتجددة.” بالإضافة إلى استثمارات أخرى في عدة قطاعات واعدة بما فيها: ريادة الأعمال، والتصنيع المتقدم، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والتي تهدف إلى تعزيز عملية التنويع الاقتصادي في المملكة.

كما يُسلط تقرير مستجدات الاستثمار في المملكة الضوء على جهود التنويع الاقتصادي القائمة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية الداعمة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ونظام الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى التقدُّم المُحرَز في المشاريع الكبرى.

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