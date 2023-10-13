ينظمه إكسبو الشارقة بدعم من "غرفة الشارقة"

مشاركة كبرى الجامعات من كندا ومملكة البحرين وماليزيا والهند

حضور متميز للمؤسسات الأكاديمية والجامعات الإماراتية

الشارقة: تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، النسخة الـ 19 من معرض التعليم الدولي 2023، أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة، وذلك في الفترة بين 18 و21 أكتوبر الجاري.

ويشارك في المعرض، الذي تُنظم فعالياته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، نحو 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من كندا والمملكة المتحدة، ومملكة البحرين وماليزيا والهند وقبرص، إلى جانب الحضور المتميز من المؤسسات الأكاديمية والجامعات الإماراتية التي تعد الأسرع نمواً على مستوى المنطقة.

منظومة تعليمية رائدة

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن التعليم يتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي أولت هذا القطاع الرعاية الكاملة وطورت منظومة تعليمية رائدة تواكب مستجدات العصر واحتياجات مجتمع المعرفة، من خلال تطبيق نهج ثابت في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تحقيق التميز في التعليم وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات الضرورية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، مشيراً إلى أن معرض التعليم الدولي الذي تستضيفه الشارقة يعد من أهم المعارض المتخصصة في قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة لما يوفره من فرص كبيرة للتعريف بالبرامج والخدمات التعليمية وخصوصاً أنه يجمع بين كبرى الجامعات ومؤسسات التعليم الأكاديمي المحلية والدولية والطلبة وأولياء الأمور تحت سقف واحد الأمر الذي يُمكّن الزوار من التفاعل مع ممثلي هذه الجامعات واستكشاف الفرص التعليمية المتاحة.

منصة حيوية

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "إن معرض التعليم الدولي يعد منصة حيوية لالتقاء الطلبة مع ممثلي الجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية، والتعرف على التسهيلات والمناهج التعليمية المتطورة التي تساعدهم على استكشاف الفرص الأنسب لبناء مستقبل تعليمي ومهني جيد، فضلاً عن أنه يشكل أحد أبرز الفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة انطلاقاً من التطور والازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات، ونطمح إلى تطوير المعرض بشكل مستمر ليكون من أفضل المعارض المتخصصة بالتعليم العالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

فرص نوعية

ويوفّر المعرض، الذي يجذب عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم سنوياً، فرصاً نوعية لاختيار برامج التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية والتعرف على متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، ومن أبرزها جامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة "RV"، وجامعة "بتروناس" للتكنولوجيا، وجامعة "ماكماستر"، جامعة "نوتنجهام"، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وغيرها.

ويُتيح المعرض الذي يستقبل زواره يومي الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساء، مجموعة من المُقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية في تخصصات مختلفة بدءاً من الطب والهندسة والإدارة وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية التي تلائم هذا العصر، ويمكن للزوار التعرف على أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، إذ يسهم المعرض في تمكين الطلاب وتوجيههم نحو التخصصات التي تتوقع السوق أن تشهد طلباً متزايداً عليها.

#بياناتحكومية

- انتهى -