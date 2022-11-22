شهد توقيع الاتفاقية فخامة سيردار بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان

اتفاقية تطوير مشتركة جديدة تأتي امتداداً لمذكرة التفاهم بين "مصدر" وجمهورية تركمانستان لتطوير مشاريع طاقة متجددة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة الطاقة الحكومية "تركمان انيرجو" التابعة لوزارة الطاقة التركمانية، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، ليكون أول مشروع لشركة "مصدر" في تركمانستان.

وبحضور فخامة سيردار بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل معالي شاريمورات بورشكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، وذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي - التركمانستاني. وتعتبر "تركمان انيرجو" الهيئة الحكومية المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في تركمانستان.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين "مصدر" وجمهورية تركمانستان في أكتوبر 2021 لاستكشاف سبل التعاون للاستثمار وتطوير مشاريع في مجال طاقة الشمس والرياح على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال معالي شاريمورات بورشكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان: "وقعنا اليوم اتفاقية تطوير مشتركة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط مع "مصدر" الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً. ونأمل بأن يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في تركمانستان عبر تشييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من الخبرات الغنية التي تتمتع بها "مصدر" في هذا المجال، وأود أن أتوجه بالشكر إلى القائمين على الشركة ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد بين الطرفين".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "مصدر شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة وتضم محفظتها العديد من المشاريع في منطقة آسيا الوسطى، ما يجعلها تمتلك الخبرات الفنية والتقنية اللازمة للمساهمة بشكل فاعل في دعم مساعي تركمانستان لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لديها. وإننا سعداء بتوقيع اتفاقية التطوير المشتركة، ونأمل أن تكون هذه المحطة التي تبلغ قدرتها 100 ميجاواط بداية لسلسلة من المشاريع اللاحقة لنا في تركمانستان".

وتتطلع تركمانستان إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة لديها والحد من الاعتماد على مصادر الوقود الهيدروكربونية. وتمتلك تركمانستان أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، كما تتمتع أيضاً بمزايا طبيعية متعددة من شأنها دعم تطوير مشاريع تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، كأشعة الشمس المتوفرة على مدار العام وتيارات الرياح القوية.

وكان قد جرى توقيع مذكرة التفاهم الأساسية بحضور فخامة قربان قولي بيردي محمّدوف، رئيس جمهورية تركمانستان السابق، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وذلك خلال مراسم أقيمت في جناح القيادة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي.

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