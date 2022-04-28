المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أطلق طالب الدراسات العليا بالمعهد العربي الفرنسي لإدارة الاعمال بجامعة الخليج العربي محمد الحسيني وشركاءه الاستراتيجيين منصة الكترونية لاستقبال وتلبية الطلبات العقارية، اسماها "تطبيق ديل"، ليحقق هذا التطبيق وفي زمن قياسي انتشاراً واسعاً، إذ استقبل التطبيق أكثر من 100 ألف طلب عقاري في أكثر من 100 مدينة ومحافظة في المملكة العربية السعودية، وسجل فيه أكثر من 20 ألف وسيط عقاري، وتجاوزت القوة الشرائية للطلبات العقارية المؤكدة أكثر من مليار ريال.

عن التطبيق يقول الحسيني: "يسعى هذا التطبيق الذي يعد الوسيط العقاري الالكتروني المحترف إلى حل مشكلة البحث عن عقار التي لا تزال مؤرقة لكل من يرغب في شراء أو استئجار عقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا عبر نموذج التطبيق الجديد، ويعمل الفريق العامل على هذا التطبيق على عدة مسارات تبدأ من تمكين الوسطاء العقاريين من الدخول إلى سوق الوساطة العقارية بكفاءة وفاعلية، وسعى ايضاً إلى تمكين الشباب إلى دخول سوق الوساطة العقارية والتفاعل بشكل احترافي مع الطلبات العقارية في التطبيق مما يسرع وصولهم إلى تحقيق صفقات عقارية ناجحة”.

وعن الفكرة يقول: "بدأت الفكرة في العام 2018، ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت في العام 2019 بالتزامن مع التحاقي بالمعهد العربي الفرنسي بجامعة الخليج العربي حيث وضفت ما تعلمته في إطلاق التطبيق والتعريف به، ليقلب هذا التطبيق بما يوفره من خدمات معادلة البحث عن عقار، ويبتكر نموذجاً جديداً يعتمد على "الطلب العقاري"، حيث يبدأ العميل بتقديم مواصفات طلبه العقاري، كالنوع والمساحة والموقع وغيرها، ثم يصل طلبه للعقاريين المهتمين بنوع الطلب، ليتواصلوا معه بعد ذلك لتقديم العروض الملائمة.

ويضيف موضحاً: "طبقت ما تعلمته من بعض مواد إدارة الاعمال في الماجستير على التطبيق، بعدما درست الوضع التنافسي وحددت الأسواق المستهدفة وعقدت مقارنة خدمة تطبيق ديل مع المنافسين، كما قمت بدراسة نقاط قوة والضعف، والفرص والتهديدات التي قد تواجه التطبيق وخارطة الأسواق الممكن استهدافها في الوقت الراهن وفي المستقبل، والأسواق التي تحتاج إلى مزيد من التفكير والاستكشاف والمنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي، وبعدها اطلقت التطبيق بدعم وتشجيع من زملائي في المعهد العربي الفرنسي الذين ساهموا بشكل كبير بالإضافة لتطبيق ديل وهم: محمد الحارثي، رامي الزهراني، بدرالدين الحارثي، فاطمة الحسيني وهيا الحزاب.

يشار إلى أن تطبيق ديل حصل على جائزة أفضل تطبيق عقاري في العام 2021 بفكرته الجديدة، وكرم أصحاب الفكرة على يد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي الاستاذ ماجد الحقيل، وقد حصل التطبيق على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وهنا يقول الحسيني: "يدعم تطبيق ديل الوسطاء العقاريين والوسيطات العقاريات من خلال تقديم عروض واشتراكات تساعد العقاري على بدأ رحلته في استقبال الطلبات العقارية من خلال التطبيق بدل البحث الميداني، كما ويسهل تطبيق ديل عملية اتمام الصفقات العقارية للعقاريات النساء من خلال استقبال الطلبات داخل التطبيق وهم في المنزل بشكل مباشر، كما يقدم لهن برامج تطويرية في مجال الوساطة العقارية بمسار مستقل عن التطوير المخصص للرجال.

ويوكد الحسيني أن التطبيق يخدم جميع العقاريين والباحثين عن عقار في أكثر من 100 مدينة ومحافظة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى انه عقد مؤخراً جولة استثمارية بقيمة 8.4 مليون ريال سعودي بالشراكة مع كبار رجال الأعمال، تم استقبال أكثر من 100 ألف طلب عقاري منذ الانطلاق.

ومن جانبه، علق نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشئون الإدارية، عميد شئون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل، عن نجاح هذا التطبيق بالقول: "هذا التميز الذي يبديه طلبة جامعة الخليج في مختلف التخصصات العلمية هو نتاج طبيعي لحرص الجامعة على تزويد طلبتها بأحدث العلوم المواكبة للمستجدات العالمية ومتطلبات السوق"، مشيراً إلى أن التعليم في برامج الدراسات العليا بالجامعة مبنى في مجمله على تطوير النماذج المبتكرة ومصادر المعرفة المفتوحة والتعلم بناءً على المشاريع وحل المشكلات؛ لذلك تكون فرص الابتكار والتميز أمام الطالبة مفتوحة ومتنوعة.

#بياناتحكومية

- انتهى -