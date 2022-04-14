نظمتها غرفة تجارة دبي للتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية

دبي: نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي منتدى دبي- موزمبيق للأعمال الذي حضره أكثر من 100 مشارك للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص في موزمبيق، منهم 24 مشاركاً يمثلون 18 شركة ومؤسسة موزمبيقية معظمها شركات القطاع الخاص.

ونُظم منتدى الأعمال بالتعاون بين مكتب غرفة دبي التمثيلي الخارجي في موزمبيق وجمعية موزمبيق الصناعية (AIMO) واتحاد تحسين بيئة الأعمال في موزمبيق (FAN)، حيث تم تنسيق بعثة تجارية زارت دبي وعقدت سلسلة من اللقاءات على هامش المنتدى تم خلالها استعراض 30 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة في البلاد أمام المستثمرين في الدولة.

وضم الوفد الموزمبيقي الزائر شركات عاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات، حيث عقد أعضاء الوفد الزائر أكثر من 108 اجتماع أعمال ثنائي بين المستثمرين من موزمبيق ودبي لبحث شراكات اقتصادية مستقبلية.

وحضر المنتدى سعادة خوسيه مانيا، قنصل عام موزمبيق في الدولة الذي أشاد في كلمته خلال المنتدى بنمو العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بلاده ودولة الإمارات، مشيداً بالروابط المتنامية التي تعزز من عمق التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، معتبراً المنتدى خطوة مثالية لدعم العلاقات المشتركة.

وبدوره أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أهمية السوق الأفريقية بالنسبة لتجار دبي نظراً لعوامل مهمة أبرزها القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والراوبط التجارية المهمة بالإضافة إلى توفر الفرص في السوق الأفريقية وتوفر الخبرات في قطاعات ومجالات متنوعة لدى شركات دبي.

وأشاد خان بالمناخ الاستثماري الإيجابي في موزمبيق، ووفرة المشاريع الاستثمارية في قطاعات متنوعة، مشيراً إلى أن إمارة دبي تعتبر بوابة رائدة لدخول السوق الموزمبيقية، خصوصاً مع وجود مكتب تمثيلي خارجي للغرفة في موزمبيق يوفر المساعدة المطلوبة للشركات الراغبة بالتوسع.

وختم خان كلمته بالإلتزام بدعم الشراكات الاقتصادية، ومساعدة المستثمرين بالتعرف على الفرص الواعدة، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، مؤكداً ان تنظيم البعثة التجارية ومنتدى الأعمال مؤشر واضح على الرغبة المشتركة بتوسيع الشراكات الاقتصادية وتنميتها إلى مستويات أعلى.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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