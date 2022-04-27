· التزام الحكومة السعودية بالشراء من خلال وزارة المالية يشمل سيارة Lucid Air وسيارات "لوسِد" المستقبلية

· الاتفاقية تعتبر من أكبر التزامات شراء المركبات الكهربائية المستدامة على الإطلاق

· الاتفاقية البالغة مدتها 10 سنوات تندرج ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء لإحداث نقلة نوعية في المملكة من خلال وسائل النقل والتقنيات المستدامة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم مجموعة لوسِد "Lucid Group, Inc" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: LCID)، والتي أرست معايير جديدة بإطلاق المركبة الكهربائية الأسرع شحناً والتي تتميز بأطول مسافة قيادة في السوق؛ عن توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لشراء ما يصل إلى 100,000 مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50,000 مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50,000 مركبة إضافية خلال نفس الفترة.

وبهذه المناسبة، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة " لوسِد": "إن توفير ما يصل إلى 100,000 مركبة كهربائية من ’لوسِد‘ في المملكة العربية السعودية يشكل خطوة محورية جديدة في رحلتنا لتسريع وتيرة التوجه العالمي نحو حلول التنقل المستدام. ومن خلال تزويدها بمركباتنا الكهربائية الفاخرة والمتطورة، يسعدنا أن ندعم مساعي المملكة لبلوغ أهدافها بمجال الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع الرؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء".

وبموجب الاتفاقية، تعهدت الحكومة السعودية بشراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة "لوسِد" التصنيعية الدولية في المملكة، بما في ذلك سيارة Lucid Air والطرازات المستقبلية الأخرى. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بين 1,000 و2,000 مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى 4,000 – 7,000 مركبة سنوياً اعتباراً من عام 2025، مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2023.

وستعزز هذه الخطوة جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها المملكة العربية السعودية وستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التخصصية التي تتطلب مهارات عالية، كما ستحقق للمملكة مكاسب اقتصادية مهمة بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

وسيتم تحديد سعر شراء المركبات بناءً على الحد الأدنى من سعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في المملكة العربية السعودية، وسعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في الولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى تكاليف الخدمات اللوجستية والاستيراد والتكاليف الأخرى المرتبطة بعمليات التسليم ومواءمة المركبات للأنظمة المعمول بها في المملكة.

#بياناتحكومية

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لوسِد media@lucidmotors.com إبراهيم عنبتاوي - برنزويك LucidKSA@brunswickgroup.com