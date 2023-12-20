المُبادرة تدعم أهداف الوجهة السياحية الرامية إلى استقطاب ما يزيد على 24 مليون زائر خلال العام الجاري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 10 اتفاقيات برامج تسويقية مشتركة مع عدد من أبرز وكالات ومنصات السفر والسياحة العالمية، تحفيزاً للنمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، وتعزيزاً للوعي بتجاربها الترفيهية والثقافية الاستثنائية.

وتعتمد هذه الاتفاقيات على ما تمتلكه أبوظبي من مقومات متميزة تلبي تطلعات السائح الأوروبي، وتهدف إلى استثمار الآفاق الواعدة لزيادة عدد زوار الإمارة من هذا السوق الكبير، بما يدعم طموحاتها الساعية إلى الترحيب بما يزيد على 24 مليون زائر خلال العام الجاري.

وعقدت الدائرة اتفاقيات جديدة مع شركات رائدة، من بينها "أون ذا بيتش"، و"ترييل فايندرز"، وهما من أهم وكالات الجولات السياحية الخارجية في المملكة المتحدة وأيرلندا، و"دستينيشن 2"، المتخصصة في الرحلات السياحية الاقتصادية، و"كينوود ترافيل"، منصة العطلات الفاخرة الاقتصادية، و"فوياج برايف"، التي تُركز على فنادق الإمارة في عروضها، و"إل كورتي إنجيلز"، مالكة وكالة السفريات الإسبانية "فيايس إل كورتي إنجيلز".

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تُرسخ هذه الاتفاقيات علاقاتنا مع شركائنا، وتدعم مبادراتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، للاستمتاع بتجاربنا المتنوعة التي تمنحهم الإلهام للاستكشاف، وحماس المغامرة، وفرصة الاسترخاء واستعادة النشاط. وتُعتبر المملكة المتحدة أحد أسواقنا الرئيسية ذات الأولوية، حيث نمضي في استثمار آفاق النمو الواعدة وفرص التعاون الجديدة مع شركائنا من المملكة المتحدة وأوروبا".

ومددت الدائرة أيضاً اتفاقياتها القائمة مع روّاد السياحة العالمية بما في ذلك "إكسبيديا" و"لاست مينيت دوت كوم"، و"أماديوس" و"دناتا"، لمواصلة زخم النجاح اللافت لهذه الشراكات خلال 2023.

يذكر أن "ترييل فايندرز" و"دناتا" (ترافيل ريبابليك، جولد ميدال ترافيل جروب ليميتد) و"أون ذا بيتش" جاءت ضمن أكبر 20 شركة مُرخصة لتنظيم الرحلات الجوية، وفقاً للمبيعات العامة المُصرّح بها لهذه الشركات.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae