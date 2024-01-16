دبي: تواصل جمارك دبي مسيرتها الحافلة والاستثمار الناجح في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف توفير تجربة جمركية سلسة ورائدة للعملاء، حيث لا يحتاج العملاء سوى 10 ثوان فقط للحصول على الرمز المنسق للبضائع من خلال مبادرة " المُنسق" والتي تتيح للعميل التعرف على كافة المعلومات الخاصة بالسلعة ووصفها ونسبة الرسوم الجمركية عليها وحالة المنع والقيد، وذلك من خلال إدخال صورة السلعة أو بيناتها عبر التطبيق الذكي، الذي يواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

و قال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي :"تبرز أهمية المبادرة بأنها تعود بالنفع على المتعاملين في تجنب الأخطاء في البيانات الجمركية عند الإفصاح عن البضائع نتيجة الادخال الخاطئ للرمز المُنسق الخاص للسلع والمنتجات وتجنب المخالفات والغرامات الجمركية الناجمة عن ذلك، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن المبادرة أكثر من 97 % ، وحاز " المُنسق" على جائزة التميز والابتكار من مؤسسة "ذا أوبن جروب " العالمية ومؤسسة " آي سي إم جي " العالمية الذين أكدوا أن جمارك دبي تُعد مثالاً يحتذى به على مستوى السلطات الجمركية في العالم".

وتعد الشهادات والجوائز الممنوحة من المؤسسات العالمية في الابتكار نجاح لجمارك دبي عالمياً في ابتكار خدمات تقود التحولات المستقبلية في القطاع التجاري، حيث أن الدائرة تعمل على تحفيز وتشجيع الابتكار بهدف بلورة مبادرات وخدمات ومشاريع ذكية ومبتكرة تخدم العمل الجمركي على الصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق وفورات مالية للدائرة من خلال تقليص تكاليف إنجاز المعاملات، وزيادة الكفاءة التشغيلية لمواجهة التحديات، وتعزيز قدرة الدائرة على التطوير والتحسين المستمر، والتميز في بيئة متسارعة التغيير.

من جانبه قال الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي:" تحرص جمارك دبي بشكل مستدام على تطوير الخدمات والأنظمة الجمركية المقدمة للمتعاملين بما يوفر عليهم الوقت والجهد وتحسين وتعزيز الثقة بالخدمات العامة، من خلال التحفيز والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ضمن نموذج دبي للخدمات الحكومية تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالعمل على تحسين كافة الخدمات الحكومية وتوفير خدمات مستقبلية تخدم المواطن والمقيم والزائر في إمارة دبي وجعل حكومة دبي حكومة رائدة محلياً ودولياً".

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