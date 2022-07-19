العين: هنأ معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة الهيئتين الأكاديمية والإدارية بمناسبة إعادة لجنة الكليات والجامعات (WSCUC) التابعة لكلية (WASC) تأكيد اعتمادها الدولي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات.

وقال الرئيس الأعلى للجامعة: "أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجتمع الجامعة بأكمله على تعاونه خلال عملية الاعتماد. وأقدّم امتناني العميق لجميع من ساهم في حصول الجامعة على هذا الاعتماد الذي يؤكد على ريادة الجامعة".

وثمّن زكي نسيبة الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة التوجيهية للاعتماد في جامعة الإمارات، والتي تمّ الاستشهاد بها بقوة في تقرير (WSCUC) الذي أشاد بالقيادة الإدارية والأكاديمية العليا رفيعة المستوى في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعاتها المستقبلية الراسخة، ونهجها التعليمي المُتكامل الذي تتبنّاه على نطاق واسع لتقييم نتائج التعلّم المدعوم بأنظمة البيانات الشاملة في الجامعة، ويؤدي بالتالي إلى التحسين المُستمر للبرامج الأكاديمية.

وأضاف: "كما أشادت (WSCUC) بتطوير جامعة الإمارات للهياكل والوظائف التي تُسهم في تمكين التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، وأدوات النمذجة المالية الشاملة طويلة المدى والأدوات التحليلية. إضافة إلى تسليطها الضوء على فعالية استجابة جامعة الإمارات لوباء كوفيد-19، بما في ذلك توفير تقنيات التدريس والتعلّم البديلة".

واختتم الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة حديثه بالقول: "يُسعدنا بأن هذا الاعتماد يوضح القيمة المُضافة إلى مؤسستنا التعليمية. ولدينا إيمان كامل برغبة مجتمع جامعة الإمارات وقدرته على الاستجابة للتحسين والتطوّر المُستمر. كما يجب أن نأخذ في الاعتبار بأن الأدلّة المُقدّمة من هذه النتيجة توضح جلياً بأن جامعة الإمارات العربية المتحدة لا تلتزم فقط بمعايير الاعتماد، بل تسعى باستمرار لتجاوزها. وهذا يضمن للجميع بأننا نُقدّم بيئة تعليمية تُمكّن من التميّز التعليمي، وتُعزّز إنتاجية البحث وتضمن الفعالية التشغيلية".

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