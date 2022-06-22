تماشيًا مع تزايد الأعمال التي تنجزها، تأخذ هيئة المنطقة الحرة الدولية على عاتقها زراعة 10,000 شجرة قرم في منتزه قرم الجبيل وذلك في الفترة الممتدّة بين يونيو ونوفمبر 2022

احتفالًا بافتتاح غابة هيئة المنطقة الحرة الدولية، مُنحت لكل موظف شتلة من أشجار القرم وستتم زراعتها في غابة أشجار القرم التابعة للهيئة في محمية أشجار القرم

في إطار مبادرة "ازرع"، تعاونت هيئة المنطقة الحرة الدولية مع مجموعة ذا ستوري لتنفيذ مبادرة المليار شجرة التي تهدف إلى عزل 250 مليار كيلوغرام من غاز الكربون في غضون عقد تتم خلاله زراعة كامل العدد المستهدف من الأشجار.

يندرج هذا التعاون ضمن إطار التزام جزيرة الجبيل بتوسيع غطاء غابات القرم في أبوظبي من خلال مبادرة زراعة مليون شجرة قرم على مدار العقد المقبل

أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي، المنطقة الحرة الدولية الأكثر ديناميكية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إطلاق مبادرة "ازرع"، وهي مبادرة تتعهّد بزراعة أكثر من 10,000 شجرة قرم بحلول نوفمبر 2022، وذلك في غابة أشجار القرم الخاصة بالهيئة في منتزه قرم الجبيل، أوّل وجهة تعليمية وطبيعية وترفيهية مستقلّة وفريدة من نوعها في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار احتفال الهيئة بتزايد عدد التراخيص التجارية الجديدة التي تمّ منحها مؤخرًا، وتتولّى تطويرها إفزا كيرز، وهي إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة الحرة، وذلك بالشراكة مع مجموعة ذا ستوري وجزيرة الجبيل. وفي إطار هذه المبادرة، مُنحت لكل موظف في الهيئة شتلة واحدة كي يتم زرعها في حفل إطلاق الغابة.

وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في منتزه قرم الجبيل في جزيرة الجبيل في أبوظبي، وذلك بحضور مارتن ج. بيدرسن، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية والمهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال بيدرسن: "تماشيًا مع رؤية الإمارات 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، تهدف مبادرة "ازرع" إلى تشجيع مجتمع هيئة المنطقة الحرة الدولية على العمل بطريقة صديقة للبيئة وعلى التحلّي بوعي أكبر بالأثر السلبي الذي يخلّفه الكربون على الكوكب. فبفضل هذه المبادرة، تُتاح لمجتمع الأعمال لدينا فرصة إحداث أثر دائم لمكافحة تغيّر المناخ. أمّا نحن في هيئة المنطقة الحرة الدولية، فنؤكّد على التزامنا بدعم أهداف الدولة ونأمل أن تساهم هذه المبادرة في ترسيخ مفهوم الاستدامة على مستوى الشركاء والمرخّص لهم والموظّفين".

ومن خلال منصة رقمية قائمة على تقنية البلوكتشين، سيتمكّن صاحب كل شجرة من أشجار القرم من تحديد موقع شجرته ومن تتبّع نموّها بسهولة. ويستطيع المستخدمون أيضًا "زيارة" أشجارهم افتراضيًا من خلال صور الأقمار الصناعية، وحتّى معرفة المزيد عن كل شجرة مزروعة بما في ذلك الحصول على صورة فريدة وصور واقعية للشجرة ومعلومات عن تاريخ زرعها وموقعها الجغرافي ونوعها ومدى عزلها لثاني أكسيد الكربون وعن المزارع الذي يعتني بها.

هذا وأطلقت مجموعة ذا ستوري مبادرتها الطموحة، مبادرة المليار شجرة، سعيًا منها إلى تشجيع المقيمين والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون ودعم المهمة العالمية الرامية إلى غرس مليار شجرة بحلول العام 2026، وذلك كلّه في إطار تنفيذ مشروع تحوّلي مصمّم خصّيصًا للمساعدة على تقليل انبعاثات الكربون في البلاد.

تقع غابة هيئة المنطقة الحرة الدولية في متنزه قرم الجبيل في أبوظبي، حيثتساهم في تطوير المنظومة المتنوّعة وتنميتها إضافة إلى جمع أكثر من 3,000 طن من ثاني أكسيد الكربون طوال دورة حياتها. علاوةً على ذلك، تُحدِث أشجار القرم أثرًا إيجابيًا كبيرًا من حيث الحفاظ على التنوّع البيولوجي إذ تدعم مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الحيوانات وتوفّر المأوى للحيوانات البرية والبحرية.

وفي هذا الصدد، أعرب المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، عن سعادته بالشراكة وقال: “يسعدنا العمل مع هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي لزيادة الوعي بأهمية أشجار القرم في أبوظبي. ونأمل، من خلال هذه الشراكة، أن نلهم المجتمع الأوسع لمواصلة المساعدة في حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على النباتات والحيوانات التي تسكن الجزيرة. كما ونتطلّع إلى العمل عن كثب مع هيئة المنطقة الحرة الدولية لزراعة أكثر من 10,000 شجرة قرم جديدة في منتزه قرم الجبيل".

وعملًا بركائز البيئة والمجتمع والاقتصاد، تسعى إفزا كيرز جاهدة إلى المساهمة في التركيز الذي تصبّه قيادة دولة الإمارات على الإنسان بشكل كبير وإلى خلق عدد من الفرص لتحقيق هذه الغاية. وتشمل الأنشطة التي سبق ونفّذتها إفزا كيرز مبادرة فرح العطاء في رمضان لتوزيع وجبات الإفطار وقبلها حملة التبرّع بالدم ومسيرة التوعية بسرطان الثدي بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الخيرية لدعم أصحاب الهمم.

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